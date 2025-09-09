A Milli Basketbol Takımı EuroBasket çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak

EuroBasket 2025'te final hedefiyle yoluna devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, çeyrek final mücadelesinde Polonya ile karşılaşacak... Turnuvada özellikle Sırbistan karşısında elde edilen tarihi galibiyetin ardından dikkatleri üzerine çeken Ay-Yıldızlı ekip, bugün saat 17.00'de sahaya çıkacak. Kritik karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Milliler, turnuva tarihinde Polonya ile 9. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 8 karşılaşmanın 2'sinden galibiyetle ayrılan Türkiye, bu kez mutlak galibiyet parolasıyla parkede olacak. Alperen Şengün, Cedi Osman, Shane Larkin, Furkan Korkmaz ve Şehmus Hazer gibi önemli yıldızların formasını giydiği A Milli Takım, EuroBasket 2009'dan bu yana ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Bu başarı, Türk basketbolseverler arasında çok büyük bir heyecan yaratmış durumda.