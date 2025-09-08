Beşiktaş Godts’un peşinde

SON DAKİKA
Siyah-Beyazlılar, 20 yaşındaki futbolcu için Ajax’a resmi teklif yaptı. Genç oyuncu ile yaptığı görüşmelerde de ilerleme kaydeden Siyah-Beyazlılar, Hollanda ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor

Sol kanat transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş rotasını Hollanda'ya çevirdi. Siyah-Beyazlılar'ın Ajax forması giyen 20 yaşındaki Mika Godts ile ilgilendiği öğrenildi. Kartal'ın, genç kanat oyuncusu için Hollanda ekibine resmi teklif yaptığı, oyuncuyla yapılan görüşmelerde de önemli mesafe katettiği belirlendi. Siyah-Beyazlı kurmayların Ajax ile bonservis pazarlıklarına devam ettiği de gelen haberler arasında. Bire birdeki başarısı ve dripling özellikleriyle dikkatleri çeken Godts geçtiğimiz sezon Hollanda ekibiyle 47 maça çıktı. Genç oyuncu bu süre zarfında 7 gol, 8 asiste imza atarak 15 gole katkıda bulundu. TFF'nin belirlediği 12+2 kuralına da uyan genç oyuncunun transferine teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği öğrenildi. Godts transferinin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz olarak netlik kazanması bekleniyor

