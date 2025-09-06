Slovakya’dan Almanya’ya tarihi ders: Skriniar yıldızlaştı

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda maçlar büyük bir sürprizle başladı. Almanya'yı ağırlayan Slovakya her iki yarıda bulduğu birer golle sahada 2-0 galip ayrıldı. Slovakya kaptanı Fenerbahçeli Milan Skriniar maça damgasını vurdu. Yıldız savunmacı karşılaşmada istatistikleriyle adeta büyüledi.

Tecrübeli stoper 7 top uzaklaştırma; 3 top çalma, 8'de 5 isabetli uzun top, %91 pas isabeti ve 9'da 7 ikili mücadele kazanma başarısı ile dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı... Karakteri ve kritik müdahaleleriyle Almanya'nın hücum hattına geçit vermeyen 30 yaşındaki futbolcu, ülkesinin galibiyetinde kilit rol oynadı. Sahadaki liderliği ve mücadeleci ruhuyla takımını zafere taşıyan Skriniar, futbolseverlere unutulmaz bir performans sundu. Tecrübeli oyuncu, maç boyunca oyunu çok iyi okudu.