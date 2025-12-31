2025'e manşeti attık! CHP'li vekil TAKVİM'in başlığıyla CHP'den istifa etti: "İmamoğlu-Gülbahar-FETÖ" dosyamız Meclis'in gündemine geldi

ŞUBAT 2025 | CHP'DE 250 MİLYON DOLARLIK ŞAİBE

CHP 'nin şaibe iddia ve itiraflarıyla mahkemelik olan 38. Kurultayı'nın en önemli tanıklarından biri olan Tolgahan Erdoğan Takvim .com.tr'ye konuştu. Erdoğan'ın "CHP'yi dizayn etmek için harcanan 250 milyon dolar var. Söylediklerim ihbar niteliğinde. Ne gerekiyorsa gider anlatırız" dedi.



TAKVİM RÖPORTAJI İHBAR SAYILDI



13 Şubat'ta kayda geçen bu röportaj Türkiye'nin gündemini belirledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Tolgahan Erdoğan ifadeye çağrıldı. Erdoğan ifadesinde Özgen Nama, Baki Aydöner, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Rıza Akpolat ve Veli Gümüş gibi isimler verdi.



Cumhuriyet tarihinin yerel yönetimlerdeki en büyük yolsuzluğuna imza atan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Takvim.com.tr çok konuşulacak bir dosya habere imza attı.