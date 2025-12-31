2025'e manşeti attık! CHP'li vekil TAKVİM'in başlığıyla CHP'den istifa etti: "İmamoğlu-Gülbahar-FETÖ" dosyamız Meclis'in gündemine geldi
Takvim.com.tr, 2025'te Türkiye'nin gündemini belirleyen sembol işlere imza attı. CHP'yi ele geçiren "Eko"sistemi ve İmamoğlu'nun foyasını belgelerle deşifre etti. CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin Tolgahan Erdoğan'la yaptığımız röportaj "ihbar" sayıldı. Trabzon'daki FETÖ'cü Gülbahar Hatun Koleji'nin İmamoğlu ve ailesi tarafından açıldığını belgelememiz Meclis'in gündemine geldi. CHP'nin linçlediği Gürsel Tekin ve Hasan Ufuk Çakır, makam odalarını TAKVİM'e açtı. Dahası Çakır, TAKVİM'in "Kral Çıplak" manşetiyle CHP'den istifa etti.
Takvim.com.tr, Türkiye'nin gündemini yakından takip etti. Toplumun merak ettiği olayları, etkili, yetkin ve fark koyan habercilik refleksiyle ele aldı.
TAKVİM GÜNDEMİ BELİRLEDİ
Hem iddiaları araştırdı, hem müddeilere ulaştı. CHP içinden yükselen muhalif seslere kulak verdi. Gerek röportajlarla gerek belgelerle gündem belirleyen haberlere imza attı.
3 MİLYAR GÖRÜNTÜLENME
TAKVİM, sosyal medyada da özgün içerikler ve habercilik refleksiyle farkını ortaya koydu. 2025 yılında tüm platformlarda 3 milyar görüntülenme sayısına ulaştık.
ŞUBAT 2025 | CHP'DE 250 MİLYON DOLARLIK ŞAİBECHP'nin şaibe iddia ve itiraflarıyla mahkemelik olan 38. Kurultayı'nın en önemli tanıklarından biri olan Tolgahan Erdoğan, Takvim.com.tr'ye konuştu. Erdoğan'ın "CHP'yi dizayn etmek için harcanan 250 milyon dolar var. Söylediklerim ihbar niteliğinde. Ne gerekiyorsa gider anlatırız" dedi.
TAKVİM RÖPORTAJI İHBAR SAYILDI
13 Şubat'ta kayda geçen bu röportaj Türkiye'nin gündemini belirledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Tolgahan Erdoğan ifadeye çağrıldı. Erdoğan ifadesinde Özgen Nama, Baki Aydöner, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Rıza Akpolat ve Veli Gümüş gibi isimler verdi.
Cumhuriyet tarihinin yerel yönetimlerdeki en büyük yolsuzluğuna imza atan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Takvim.com.tr çok konuşulacak bir dosya habere imza attı.
NİSAN 2025
TAKVİM BELGELEDİ: İMAMOĞLU FETÖ'NÜN TRABZON'DAKİ İLK KOLEJİNİ AÇTI
Ekrem İmamoğlu ve ailesinin FETÖ'nün Trabzon'daki ilk koleji olma özelliğini taşıyan Gülbahar Hatun Koleji'ni açtığını belgeleriyle kamuoyuna duyurdu.
Yeni aynı şekilde İmamoğlu'nun yatay geçiş formuna "Ekonomik durumum iyi değildir" yazarak yalan söylediğini ispatladı. İmamoğlu'nun "Ekonomik durumum iyi değildir" dediği dönemde İmamoğlu Eğitim İthalat ve İhracat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nde (İMAŞ) hisse sahibi olduğunu belgeledi.
TAKVİM YAZDI MECLİS'İN GÜNDEMİNE GELDİ
TAKVİM'in belgeleriyle açıkladığı FETÖ koleji, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından Meclis gündemine getirildi.
MAYIS 2025 | YASEMİN MİNGUZZİ TAKVİM'E KONUŞTU
Kadıköy'deki bit pazarında 24 Ocak sabahı vahşice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin acılı annesi Yasemin Minguzzi, Takvim.com.tr'ye konuştu.
Anne Minguzzi, "Elimi arı kovanına soktum ama korkmuyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim" mesajı verdi.
TEMMUZ 2025 | TAKVİM PKK'NIN SİLAH BIRAKACAĞI ADRESİ DUYURDU
Takvim.com.tr, PKK'nın Süleymaniye'de silah bırakacağını günler öncesinden duyurdu. Sürece müteakip PKK Süleymaniye'de başlarında Bese Hozat'ın olduğu bir grupla silah yaktı.
EKİM 2025 | GÜRSEL TEKİN MAKAMININ KAPILARINI TAKVİM'E AÇTI
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Özgür Özel'e Takvim.com.tr'den yanıt verdi.
Kendisi hakkında "Korkup kaçıyor" diyen Özel'e "Allah'tan başka kimseden korkmayacağımızı en iyi Özel bilir" cevabı veren Tekin, "Bir troll furyasıyla karşı karşıya kaldık" sözleriyle veryansın etti.
Tekin, Aziz İhsan Aktaş iddianamesine haklarında rüşvet iddiası bulunan iki CHP Genel Başkan Yardımcısı için "Üyelikleri askıya alınmalı" ifadesini kullandı. Devam eden casusluk soruşturmasına dair de çarpıcı mesajlar verdi.
Partide bir ayda 800 kişinin ihraç edildiğini söyleyen Tekin, "Kemal Bey'i beğenmiş, bizlerin yanında durmuş partiden atılmış. Bunlar doğru değil hukuken de mümkün değil" dedi.
KASIM 2025 | CHP'Lİ VEKİL TAKVİM'DE CHP'Yİ BOMBALADI: HIRSIZIN PARTİSİ OLMAZ
CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Takvim.com.tr'ye konuştu. Genel Merkez'in Silivri'den yönetilmesine ve Özgür Özel'e isyan eden Çakır, "Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz" dedi. CHP'nin 39. Kurultayı için "Sağlıklı değil" yorumunu yaptı. PM ve MYK için liste belirleme sürecinde Ekrem İmamoğlu tahakkümü olduğunu anlattı.
"Kılıçdaroğlu çağrı heyeti olarak partinin başına atansaydı desteklerdim" diyen CHP Mersin vekili Hasan Ufuk Çakır, İstanbul'da Gürsel Tekin'i desteklediğini söyledi.
CHP'Lİ VEKİL TAKVİM'İN MANŞETİYLE CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Takvim.com.tr, "CHP'de kral çıplak diyen bir vekil çıktı" manşetiyle CHP'yi sarsan Hasan Ufuk Çakır röportajını yayımladı.
Mersin Milletvekili Çakır, ise TAKVİM'in manşetiyle CHP'den istifa etti. Çakır "Ben yalnız KRAL ÇIPLAK dedim. CHP'nin şaibeye karışmış insanlarla bu devleti yönetemeyeceğini görecek herkes" dedi.