Başkan Erdoğan önce bilgi aldı sonra yeni yıllarını kutladı! Yavuz Sondaj Gemisi çalışanlarına telefon

2026'da yapacakları çalışmalara da değinen Bayraktar, "Bu tarz milli projeleri artık ideolojinin üzerinde tutmamız lazım. Bu tarz milli projeleri hep beraber, 86 milyonun sahiplenmesi lazım çünkü öyle sahiplenildiği zaman netice almak mümkün." dedi.

Bayraktar, eleştirildiklerinde bir şey demediklerini ya da gerekeni söylediklerini belirterek, enerji emekçilerinin emeğine hürmet edilmesi ve saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Emekleri ve gayretlerinden dolayı çalışanlara teşekkür eden Bayraktar, "Hem kendi adıma bu takımın kaptanı olarak hem de Enerji Bakanı olarak bütün milletimiz adına teşekkürleri, şükranlarımı sunuyorum. Yeni yıl, hepinize, hepimize, milletimize sağlık, afiyet getirsin istiyorum. Huzur içerisinde bir yıl olsun, hepimiz ve milletimiz için." diye konuştu.

BAKAN BAYRAKTAR, GEMİLERİN PERSONELİNE ANONSLA SESLENDİ

Bakan Bayraktar, daha sonra Yavuz Sondaj Gemisi'nin kaptan köşküne çıkarak, yaptığı anonsla Kanuni, Fatih, Yıldırım, Abdülhamid Han ve Çağrı Bey sondaj, Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma ile Ertuğrul Gazi ve Saros FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) gemilerine bağlanarak personelin yeni yılını tebrik etti.