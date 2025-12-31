Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl tebriği! Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla: Tarihi bir fırsat yakaladık
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı. Askerlere telefonla hitap eden Erdoğan, "Bölgemizdeki istikrarın hakim olması için yoğun mücadele içindeyiz. Hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz" mesajı verdi. Terörsüz Türkiye terörsüz bölge hedefine vuru yapan Başkan Erdoğan, "Çok ciddi zorluklara ve engellere rağmen elde ettiğimiz kazanımları kalıcı başarılara tahvil etme yolunda tarihi bir fırsat yakalamış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "PKK/YPG/SDG başta olmak üzere hiçbir terör örgütünün faaliyetlerine izin vermeyeceğiz" dedi.
Daha sonra askerlere telefonla seslenen Başkan Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
" 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' politikamız gereğince bölgemizde ve ötesinde istikrarın hakim olması için yoğun bir mücadele halindeyiz"
"Çok ciddi zorluklara ve engellere rağmen elde ettiğimiz kazanımları kalıcı başarılara tahvil etme yolunda tarihi bir fırsat yakalamış bulunuyoruz"
"Yeni, güçlü ve büyük Türkiye'yi tüm unsurlarıyla ilişkilendirerek kutlu bir emanet gibi bizden sonraki nesillere iftiharla teslim edeceğiz"
"Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz"
