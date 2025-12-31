Başkan Erdoğan Yalova'da şehit düşen Yasin Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi

Başkan Erdoğan şehit polis memuru Yasin Koçyiğit'in ailesine "Allah taksiratını affetsin. Cennetiyle cemalini müşerref kılsın, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Cennetinde bir ve beraber olmayı nasip etsin" diyerek taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan’dan şehit polisin ailesine taziye telefonu

