Başkan Erdoğan Yalova'da şehit düşen Yasin Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi
Başkan Erdoğan şehit polis memuru Yasin Koçyiğit'in ailesine "Allah taksiratını affetsin. Cennetiyle cemalini müşerref kılsın, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Cennetinde bir ve beraber olmayı nasip etsin" diyerek taziyelerini iletti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Bu gece, Yalova'daki saldırıda şehit düşen kahraman polisimiz Yasin Koçyiğit'in Ankara'daki ailesinin yanındaydık. Şehitimizin annesi Hatice ablamız, eşi Rana kardeşimiz, evlatları Hatice ve Sıla kızlarımızla şehidimizi dualarla andık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şehidimizin ailesiyle telefonla görüştü, taziyelerini iletti.Şehidimiz Yasin Koçyiğit'i rahmetle yâd ediyorum. Ailesine, sevdiklerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.Şehidimizin makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.