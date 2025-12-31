15 Temmuz şehitleri için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Hatm-i Şerif Merasimi'nde Kur'an-ı Kerim okudu.

Hatm-i Şerif Merasimi, Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duasıyla sona erdi.

ÂL-İ İMRÂN SURESİ 190 VE 194. AYETLERİNİN MEALİ...

"Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine elbette ibretler vardır. Onlar ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: "Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın, Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru" "Rabbimiz! Sen ateşe kimi sokarsan, onu şüphesiz rezil etmiş olursun, zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur".

"Rabbimiz! Doğrusu biz Rabbinize inanın diye inanmaya çağıran bir çağırıcıyı işittik de iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızi iyilerle beraber al".

"Rabbimiz! Peygamberlerinle vadettiklerini bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın".