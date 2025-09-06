PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray Basel’in genç Ganalı stoperi Jonas Adjetey için 10 milyon euro teklif etti

Cimbom, 21 yaşındaki 1.88 boyundaki stoper için Basel ile görüşmelerini sürdürüyor. Adjetey, hem hava hakimiyeti hem de yerinde müdahaleleriyle dikkat çekiyor ve federasyonun 12+2 kuralına uygun bir profil çiziyor.

06 Eylül 2025
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Afrika basınında çıkan haberlerde Cimbom'un, Basel forması giyen 21 yaşındaki Ganalı stoper Jonas Adjetey için hareket geçtiği ve genç stoper için İsviçre ekibine teklif yaptığı öne sürüldü. Galatasaray'ın, federasyonun belirttiği 12+2 kuralına da uyan Adjetey için Basel'e 10 milyon euro teklif yaptığı ve tarafların görüşmelere devam ettiği de gelen haberler arasında.

Geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan 1.88'lik futbolcu hava hakimiyetinin yanı sıra yerinde müdahaleleriyle de dikkat çekiyor. Basel ile 2028 yılına kadar kontratı bulanan Adjetey'e güncel verilere göre 8 milyon euro değer biçiliyor. Genç oyuncu, Gana Milli Takımı ile de 2 maça çıktı.

