Kabine yeni bakanlarla Beştepe’de toplanıyor: Terörle mücadele, Gazze, Suriye ve ekonomi başlıkları masada
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, yeni atanan bakanların ilk kez katılımıyla Beştepe’de toplanıyor. Gündemde “Terörsüz Türkiye” süreci, Gazze’de ateşkes ihlalleri, Suriye’deki son gelişmeler ve ekonomide enflasyonla mücadele başlıkları yer alıyor. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan’ın kapsamlı açıklama yapması bekleniyor.
- Yeni atanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'na ilk kez katılıyor.
- Toplantının ana gündem maddelerinden birini, terörle mücadele kapsamında yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreci oluşturuyor.
- Gazze'deki ateşkes süreci ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler de Kabine'de ele alınacak.
- Enflasyonla mücadele adımları ve ekonomideki son gelişmeler de toplantının gündeminde yer alıyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, yeni atanan bakanların ilk kez masada yer alması ve ele alınacak kritik başlıklar nedeniyle önem taşıyor. Toplantının gündeminde iç güvenlikten dış politikaya, ekonomiden bölgesel gelişmelere kadar birçok konu bulunuyor.Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, Beştepe'den yaptığı değerlendirmede kabinenin yoğun gündemine dikkat çekti.
YENİ BAKANLAR İLK KEZ KATILIYOR
Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in ilk kez katılacağını belirten Ağaoğlu, "Kabinenin gündeminde 'Terörsüz Türkiye' süreci, ABD-İran gerginliği, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler ve daha pek çok konu yer alıyor. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ilk kez katılıyorlar, kabinenin yeni üyeleri olarak"ifadelerini kullandı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ ELE ALINACAK
Toplantının ana başlıklarından birinin terörle mücadele olacağını aktaran Ağaoğlu,"Terörsüz Türkiye süreci de toplantının önemli başlıklarından birisi olacak. Yürütülen çalışmalarda gelinen son aşama. Meclis komisyonu bilindiği gibi tamamlamıştı ortak raporunu. Bundan sonra atılacak adımlar tabii ki kabinede değerlendirilecek"sözleriyle sürecin masaya yatırılacağını ifade etti.
GAZZE VE SURİYE DOSYASI GÜNDEMDE
Dış politika başlıklarına da değinen Ağaoğlu, "Ankarai, Gazze'deki gelişmeler, ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının sürmesine tepkili. Ateşkes süreci ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasına yönelik atılabilecek adımlar burada ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ilk Gazze barış kurulu toplantısına Başkan Erdoğan'ın temsilcisi olarak katılmıştı bilindiği gibi. Toplantıya dair kabine üyelerine bilgi verilmesi bekleniyor" dedi.
Suriye'deki son duruma ilişkin ise, "Toplantının bir diğer başlığıysa Suriye olacak. SDG ile Suriye Hükümeti arasında imzalanan mutabakattan sonra, daha doğrusu hayata geçmesinden sonra neler yaşanıyor Suriye'de... Bu konular da değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.
EKONOMİDE SON DURUM DA MASADA
Kabinenin gündeminde ekonominin de yer alacağını belirten Ağaoğlu,"Ayrıca ekonomideki son gelişmeler, enflasyonla mücadele adımları da yine kabinenin gündeminde olacak"dedi.
Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Ağaoğlu, "Toplantının sonunda Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Ayrıca Erdoğan kabine üyeleriyle birlikte de iftarını gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.