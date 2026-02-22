Kabine yeni bakanlarla Beştepe’de toplanıyor: Terörle mücadele, Gazze, Suriye ve ekonomi başlıkları masada

GAZZE VE SURİYE DOSYASI GÜNDEMDE

Dış politika başlıklarına da değinen Ağaoğlu, "Ankarai, Gazze'deki gelişmeler, ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının sürmesine tepkili. Ateşkes süreci ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasına yönelik atılabilecek adımlar burada ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ilk Gazze barış kurulu toplantısına Başkan Erdoğan'ın temsilcisi olarak katılmıştı bilindiği gibi. Toplantıya dair kabine üyelerine bilgi verilmesi bekleniyor" dedi.

Suriye'deki son duruma ilişkin ise, "Toplantının bir diğer başlığıysa Suriye olacak. SDG ile Suriye Hükümeti arasında imzalanan mutabakattan sonra, daha doğrusu hayata geçmesinden sonra neler yaşanıyor Suriye'de... Bu konular da değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.