ABD İran’a 48 saatlik süre verdi! Nükleer masası yeniden Cenevre’de kurulabilir
ABD’li yetkililer, İran’ın 48 saat içinde ayrıntılı bir nükleer anlaşma taslağı sunması halinde cuma günü Cenevre’de görüşmeye hazır olduklarını açıkladı. Washington, Tahran’dan resmi teklif beklerken geçici bir anlaşma seçeneğinin de masada olduğu belirtildi. Mevcut diplomatik temasların, Başkan Trump’ın olası sert adımlarından önce “son şans” olarak değerlendirildiği ifade edildi.
ABD'li üst düzey bir yetkili Washington'un, Tahran yönetiminin teklif etmesi halinde cuma günü Cenevre'de, nükleer pazarlıklarla ilgili yeni bir görüşme yapmaya hazır oldukları bilgisine yer verdi.
İRAN TEKLİFİ BEKLENİYOR
Habere göre, ismini paylaşmayan yetkili, "Eğer İran bir taslak teklif sunarsa ABD nükleer bir anlaşmaya varıp varılamayacağını görmek için ayrıntılı müzakerelere başlamak üzere cuma günü Cenevre'de buluşmaya hazır." ifadesini kullandı.
Yetkili, ABD ve İran'ın, tam bir nükleer anlaşmaya varılmadan önce geçici bir anlaşma olasılığını da görüşebileceklerini doğruladı.
SON ŞANS OLABİLİR
Haberde, ABD'li yetkililere göre, mevcut diplomatik girişimin Başkan Trump'ın İran'a doğrudan Ali Hamaney'i hedef alabilecek büyük bir operasyon başlatmadan önce vereceği "son şans" olabileceği değerlendirildi.