ABD İran’a 48 saatlik süre verdi! Nükleer masası yeniden Cenevre’de kurulabilir

ABD ve İran'ın tam anlaşma öncesinde geçici bir anlaşma olasılığını da görüşebileceği doğrulandı.

ABD, İran'ın teklif sunması halinde cuma günü Cenevre'de nükleer pazarlıklar için görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

ABD'li üst düzey bir yetkili Washington'un, Tahran yönetiminin teklif etmesi halinde cuma günü Cenevre'de, nükleer pazarlıklarla ilgili yeni bir görüşme yapmaya hazır oldukları bilgisine yer verdi.

İRAN TEKLİFİ BEKLENİYOR

Habere göre, ismini paylaşmayan yetkili, "Eğer İran bir taslak teklif sunarsa ABD nükleer bir anlaşmaya varıp varılamayacağını görmek için ayrıntılı müzakerelere başlamak üzere cuma günü Cenevre'de buluşmaya hazır." ifadesini kullandı.

Yetkili, ABD ve İran'ın, tam bir nükleer anlaşmaya varılmadan önce geçici bir anlaşma olasılığını da görüşebileceklerini doğruladı.

SON ŞANS OLABİLİR

Haberde, ABD'li yetkililere göre, mevcut diplomatik girişimin Başkan Trump'ın İran'a doğrudan Ali Hamaney'i hedef alabilecek büyük bir operasyon başlatmadan önce vereceği "son şans" olabileceği değerlendirildi.