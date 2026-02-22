Son dakika: Trump’ın Mar-a-Lago yerleşkesinde silahlı şüpheli vurularak öldürüldü
Reuters’ın aktardığına göre, ABD Gizli Servisi ajanları, Başkan Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago yerleşkesinin güvenlik çemberini aşmaya çalışan silahlı bir kişiyi vurarak etkisiz hale getirdi. Olay sırasında Trump’ın Washington’da bulunduğu bildirildi.
- ABD Gizli Servisi, Florida'daki Mar-a-Lago konutuna izinsiz girmeye çalışan bir şüpheliyi vurarak öldürdü.
- Olay sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da bulunduğu ve güvende olduğu açıklandı.
- Yetkililer, 20'li yaşlarındaki şüphelinin elinde av tüfeğine benzer bir cisim ile yakıt bidonu olduğunu belirtti.
- Girişim, konutun kuzey kapısından gerçekleştirilmeye çalışıldı.
- Şüphelinin eyleminin nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago konutunda gece saatlerinde güvenlik alarmı verildi. Konuta izinsiz şekilde girmeye çalışan bir kişi, ABD Gizli Servisi tarafından vuruldu.
KUZEY KAPISINDAN GİRİŞ GİRİŞİMİ
Yetkililer, 20'li yaşlarında olduğu belirtilen şüphelinin müdahalenin ardından hayatını kaybettiğini açıkladı. Gizli Servis'ten yapılan bilgilendirmede, şüphelinin kuzey kapısından giriş yapmaya çalıştığı ve elinde av tüfeğine benzeyen bir cisim ile bir yakıt bidonu bulunduğu ifade edildi.
TRUMP WASHINGTON'DAYDI
Olay sırasında Başkan Trump'ın başkent Washington DC'de olduğu ve herhangi bir tehlike yaşamadığı bildirildi. Şüphelinin konuta neden girmeye çalıştığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.