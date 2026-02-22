Son dakika: Trump’ın Mar-a-Lago yerleşkesinde silahlı şüpheli vurularak öldürüldü

Yetkililer, 20'li yaşlarındaki şüphelinin elinde av tüfeğine benzer bir cisim ile yakıt bidonu olduğunu belirtti.

Olay sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da bulunduğu ve güvende olduğu açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago konutunda gece saatlerinde güvenlik alarmı verildi. Konuta izinsiz şekilde girmeye çalışan bir kişi, ABD Gizli Servisi tarafından vuruldu.

KUZEY KAPISINDAN GİRİŞ GİRİŞİMİ

Yetkililer, 20'li yaşlarında olduğu belirtilen şüphelinin müdahalenin ardından hayatını kaybettiğini açıkladı. Gizli Servis'ten yapılan bilgilendirmede, şüphelinin kuzey kapısından giriş yapmaya çalıştığı ve elinde av tüfeğine benzeyen bir cisim ile bir yakıt bidonu bulunduğu ifade edildi.