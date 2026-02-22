PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Trump’ın Mar-a-Lago yerleşkesinde silahlı şüpheli vurularak öldürüldü

Reuters’ın aktardığına göre, ABD Gizli Servisi ajanları, Başkan Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago yerleşkesinin güvenlik çemberini aşmaya çalışan silahlı bir kişiyi vurarak etkisiz hale getirdi. Olay sırasında Trump’ın Washington’da bulunduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago konutunda gece saatlerinde güvenlik alarmı verildi. Konuta izinsiz şekilde girmeye çalışan bir kişi, ABD Gizli Servisi tarafından vuruldu.

KUZEY KAPISINDAN GİRİŞ GİRİŞİMİ

Yetkililer, 20'li yaşlarında olduğu belirtilen şüphelinin müdahalenin ardından hayatını kaybettiğini açıkladı. Gizli Servis'ten yapılan bilgilendirmede, şüphelinin kuzey kapısından giriş yapmaya çalıştığı ve elinde av tüfeğine benzeyen bir cisim ile bir yakıt bidonu bulunduğu ifade edildi.

TRUMP WASHINGTON'DAYDI

Olay sırasında Başkan Trump'ın başkent Washington DC'de olduğu ve herhangi bir tehlike yaşamadığı bildirildi. Şüphelinin konuta neden girmeye çalıştığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

