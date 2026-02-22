5 dakikada zafer! Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşılaştı. Bordo mavililer, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. İşte yaşananlar...
- Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
- Gaziantep FK adına Mohamed Bayo 22. dakikada takımını öne geçirdi, Trabzonspor'da Felipe Augusto 24. dakikada eşitliği sağladı ve Paul Onuachu 27. dakikada galibiyeti getiren golü attı.
- Paul Onuachu bu sezon ligde 17. golünü atarak Trabzonspor'un galibiyet serisine katkı sağladı.
- Felipe Augusto, Trabzonspor'da bu sezon Onuachu ve Muçi'den sonra en çok gol atan üçüncü futbolcu olarak 10. golünü kaydetti.
- Trabzonspor, gelecek hafta Fatih Karagümrük'ü evinde ağırlayacak.
Bordo mavililer, 22. dakikada Mohamed Bayo ile yenik duruma düştü. 24'te Felipe Augusto eşitliği getirdi. 27'de ise Paul Onuachu takımının öne geçmesini sağladı. Maç 2-1 sona erdi.
Fatih Tekke ve öğrencileri, 3 puanı hanesine yazdırdı. Ancak Tim Jabol-Folcarelli sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada orta sahada topu kapan Kozlowski'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gassama'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Onana, meşin yuvarlağı kurtardı.
13. dakikada sağ kanattan Luis Perez'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Maxim'in gelişine vole vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
19. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Lungoyi'nin uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.
21. dakikada Lungoyi'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gassama'nın kale önüne çevirdiği topa Bayo'nun tek vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada Muçi'nin savunma arkasına attığı uzun pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
26. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mustafa'nın vuruşu savunmadan sekti. Dönen topu önünde bulan Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
37. dakikada Kozlowski'nin kafayla gönderdiği pasta topla buluşan Bayo'nun ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.
62. dakikada Perez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa sert vuruş yapan Lungoyi'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Onana uzaklaştırdı.
70. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Bayo'nun vuruşunda top auta çıktı.
80. dakikada Perez'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bayo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onana kornere gönderdi.
87. dakikada Ozan Tufan'ın savunmadan uzun gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla buluşan Onuachu, topu ceza sahasında müsait durumda bulunan Muçi'ye gönderdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.
Karşılaşma, bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe derbisinin ardından Mathias Lovik'in yerine Stefan Savic'i tercih edip 3-5-2 taktiği ile sahaya oyuncularını sürdü.
Bordo mavililer, rakibi karşısına Onana, Savic, Batagov, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Oulai, Tim, Muçi, Augusto ve Onuachu ilk 11'i ile çıktı.
AUGUSTO SAHNEDE
Fırtına'nın bu sezon Onuachu ve Muçi'den sonra çok gol atan 3. futbolcusu olan Felipe Augusto, Gaziantep' te de ağları sarstı. Brezilyalı forvet, Muçi'nin asisti sonrası kaleciyle karşı karşıya kaldı ve fileleri havalandırmayı başardı.
Sambacı deplasmanda 8, toplamda ise 10. kez kale çizgisini geçmiş oldu.
MUÇİ FIRTINASI DEVAM ETTİ
Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi de sor katkısı vermeyi sürdürdü. Gaziantep'te Augusto'nun golünü hazırlayan Arnavut futbolcu, 24 karşılaşmada 134 gol ve 5 asistlik istatistik yakaladı.
ONUACHU DURDURULAMIYOR
Trabzonspor'un dev forveti Paul Onuachu bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Yaşanan karambolde ağları havalandıran 2.01 metre boyundaki golcü futbolcu, 17. golünü attı ve takımının ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasını sağladı.
KARAGÜMRÜK'Ü AĞIRLAYACAK
Fatih Tekke'nin öğrencileri, Gaziantep FK deplasmanıın ardından gelecek hafta Fatih Karagümrük ile evinde karşılaşacak. Kırmızı siyahlılar ise Samsunspor'un konuğu olacak.