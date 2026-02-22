5 dakikada zafer! Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU

AUGUSTO SAHNEDE

Fırtına'nın bu sezon Onuachu ve Muçi'den sonra çok gol atan 3. futbolcusu olan Felipe Augusto, Gaziantep' te de ağları sarstı. Brezilyalı forvet, Muçi'nin asisti sonrası kaleciyle karşı karşıya kaldı ve fileleri havalandırmayı başardı.

Sambacı deplasmanda 8, toplamda ise 10. kez kale çizgisini geçmiş oldu.