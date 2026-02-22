Mama lobisi ve "köpekperestlerin" eseri! İstanbul'da kuduz riskli temas arttı: En çok başvuru Kadıköy'den





EN ÇOK VAKANIN YAŞANDIĞI İLÇE KADIKÖY



İstanbul'da en çok temasın yaşandığı ilçe, 8 bin 483 vakayla Kadıköy oldu. Kadıköy'ü 6 bin 429 vakayla Üsküdar, 5 bin 343 vakayla Pendik, 5 bin 314 vakayla Maltepe, 4 bin 993 vakayla Kartal, 4 bin 815 vakayla Küçükçekmece izledi.

Kentte en az vaka ise 646 ile Adalar'da görüldü. Adalar'ı 1264 vakayla Şile, 1292 vakayla Güngören takip etti.

Hayvan temasları sonucu kuduz riski olan 123 bin 538 kişiye kentteki 25 aşı merkezinde 411 bin 432 kuduz aşısı uygulandı.

En çok aşı uygulanan yer 54 bin 83 ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi oldu. En çok aşı uygulanan ikinci yer 39 bin 826 aşıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üçüncü yer ise 29 bin 175 aşıyla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kayıtlara geçti.