Orantısız Kartal! Beşiktaş - Göztepe: 4-0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, güçlü rakibini 4-0 yenerek rakibinin 2 puan üstüne çıkarak 4. sıraya yükseldi. İşte yaşananlar...
- Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Tüpraş Stadı'nda Göztepe'yi 4-0 mağlup etti.
- Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Wilfred Ndidi, Amir Murillo, Junior Olaitan ve Hyun-Gyu Oh kaydetti.
- Beşiktaş aldığı galibiyetle puanını 43'e yükselterek 4. sıraya yerleşti.
- Teknik direktör Sergen Yalçın, kadroyla yer almayan Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu'yu savunmada görevlendirdi.
- Göztepe'den transfer olan Junior Olaitan eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıktı ve gol attı.
Kartal, aldığı galibiyetle puanını 43'e yükselterek 4. sıraya yerleşti. Gelecek hafta ise Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak.
Sahadan puansız ayrılan İzmir temsilcisi Eyüpspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü, barajın altından kullanmak istediği top direğe de çarparak dışarı gitti.
9. dakikada Orkun'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Ndidi, kale önünde iyi yükselerek kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0
11. dakikada Olaitan'ın derinlemesine pasında ceza yayı içinde topu kontrol eden Cerny, ceza sahasına girerek yaptığı plase vuruşta kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada orta alanda topu alan Krastev hızla ilerleyerek pasını Janderson'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Janderson'un sağ çaprazdan sert şutunda Agbadou'ya çarpan top kornere çıktı.
36. dakikada Olaitan'dan topu alan Asllani, ceza sahası içindeki Murillo'ya pasını verdi. Bu oyuncunun dar açıdan yaptığı sert şutta top üst direğe de çarparak filelere gitti. 2-0
43. dakikada ceza sahasına giren Cerny'nin ara pasında topu önünde bulan Murillo'nun sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada orta alanda topu alan Orkun Kökçü, sol kanattan koşu yapan Olaitan'a pasını aktardı. Hızla ceza sahası içine giren Olaitan'ın, Allan ile girdiği ikili mücadele sonrası dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
74. dakikada Cerny'den aldığı pasla ilerleyen Hyeon-Gyu Oh, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 4-0
SERGEN YALÇIN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynanan son maça göre 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya şu 11'le çıktı:
Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Hyeon-gyu Oh.
MUSTAFA ERHAN YEDEKTE
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
DJALO YOK EMİRHAN TOPÇU 11'DE
Sergen Yalçın, geçen hafta RAMS Başakşehir deplasmanında 3-2 kazanılan maçın ardından savunma hattında değişikliğe gitti. Kadroyla yer almayan Tiago Djalo'nun yerine savunmanın göbeğinde Emirhan Topçu görev yaptı.
NDIDI 11'E DÖNDÜ OLAITAN SOL AÇIKTA
Orta sahada Wilfred Ndidi ilk 11'e dahil edilirken, sakatlığı bulunan El Bilal Toure forma giyemedi. Toure'nin yokluğunda sol açıkta Junior Olaitan sahaya çıktı.
DJALO KADRODA YER ALMADI
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Tiago Djalo, sol hamstring kasındaki ağrılar nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Oyuncunun riske edilmediği öğrenildi.
OLAITAN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Ara transfer döneminde Göztepe'den kadroya katılan Junior Olaitan, eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla daha önce 2'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta görev aldı.
ERSİN'E TRİBÜNDEN DESTEK
Isınma bölümünde taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak destek verdi. Ersin de alkışlarla binlerce kişiyi selamladı.
TÜPRAŞ'TA YOĞUN İLGİ
Beşiktaşlı taraftarlar tribünleri büyük ölçüde doldururken, Göztepe taraftarı da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.
SEPP PIONTEK UNUTULMADI
85 yaşında vefat eden Sepp Piontek için maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.
ORKUN'DAN SKOR KATKISINA DEVAM
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, gollerine asistle devam etti. Yıldız oyuncu son 4 lig maçında 4 kez ağları sarsarken 5. golüne çok yaklaştı. Kullandığı serbst vuruş direkten döndü. Ardından kullandığı vuruşta Wilfried Ndidi, rakip kaleciyi mağlup etti.
Bu orta, Orkun'a asist olarak yazıldı.
MURILLO VE OLAITAN'DAN İLK GOL
Siyah beyazlıların transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Murillo, ilk kez gol sevinci yaşadı. Panamalı sağ bek, ceza sahası içerisinde buluştuğu topla kimsenin beklemediği bir anda topu tavana göndererek fileleri sarstı.
74'te ise Junior Olaitan eski takımına karşı ağları havalandırdı.