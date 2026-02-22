CHP 38. kurultaydaki şaibelerden sıyrılamıyor! Ankara'da 3. ceza duruşması: İmamoğlu'na siyasi yasak talebi | Özel'in dosyası ayrıldı

İSTİNAFTAKİ "MUTLAK BUTLAN" DAVASI: MAHKEME KILIÇDAROĞLU VE SAVAŞ'TAN LİSTE İSTEDİ Öte yandan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki "mutlak butlan" davasının istinaf süreci devam ediyor. CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde ofisinden ziyaretçi eksik olmuyor. 38. Kurultay davasına ilişkin devam eden istinaf süreci doğrultusunda mahkemenin Kılıçdaroğlu ve Lütfü Savaş'tan "delege ve yönetim listesini" istediği öğrenildi. KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN "ÇAĞRI HEYETİ" HAZIRLIĞI Bu durum CHP'ye tıpkı İstanbul İl Başkanlığı'nda, Gürsel Tekin örneğinde olduğu gibi Çağrı Heyeti atanabileceği ihtimalini gündeme getirdi Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlana göre geri dönüş hazırlıklarını sürdürdüğü öne sürüldü.





İDDİANAME "BAY KEMAL MAĞDUR İMAMOĞLU ŞÜPHELİ" DİYOR



Peki dava süreci nasıl gelişti, neler yaşandı? Takvim.com.tr detayları derledi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı.

İMAMOĞLU, ÖZGÜR ÇELİK, CEMİL TUGAY, BAKİ AYDÖNER, RIZA AKPOLAT...



İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.



İMAMOĞLU'NUN ORGANİZESİNDE MÜŞTEREK ŞAİBE



İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun, partinin 38. Olağan Kurultayında "Divan Başkanı" olarak görev yaptığı, İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ettiği belirtildi.