"Gümüş Ayı"nın altındaki eziklik! Emin Alper alenen devlete "katil" dedi: YPG'ye selam çakıp PKK ve Gezi ihanetini akladı
Orhan Pamuk'un Epstein'ın aklayıp Türkiye'ye iftira atması sonrası yeni skandal Berlin'de patlak verdi. Berlin Film Festivali'nde "Kurtuluş" ile "Gümüş Ayı" plaketi alan yönetmen Emin Alper önce Gazze istismarı yaptı sonra da alenen devlete "katil" demeye kalktı. Alman ve Avrupalı diplomatların önünde YPG'ye kürsüden selam çakan Alper, PKK terörünü "bir asırlık hak mücadelesi" olarak tanımladı. Kızıl Soros Osman Kavala, Gezi Parkı ihanetinin baş aktörlerine ve İBB'deki asrın yolsuzluğunun mimarı Ekrem İmamoğlu'na ise arka çıktı.
Türkiye son günlerde yazar ve yönetmen profillerinden oluşan azınlık bir grubun sistematik karalama kampanyalarına maruz kalıyor.
Batı'dan aldıkları ödüllerin diyetini Türkiye'ye iftira atıp memleket düşmanlarına prim vererek ödeyen bu güruh, içerisinden çıktığı topluma hasımlık ediyor.
Türkiye'ye "Ermeni Soykırımı" iftirası atarak Nobel ödülü aldığı bilinen Orhan Pamuk, Epstein bataklığındaki Batı'yı "Bütün Orta Doğulu erkeklerin kafalarındaki pisliklerden bende de var"diyerek akladı.
Türkiye'yi "pedofilik satanistlerle" aynı düzlemde konumlandırmaya kalkan Pamuk, "Türkiye'de olan skandallar Batı'da olan skandalların yanında… Yakınımızda dönen, kadınlara yapılan rezaletleri anlatalım. Türkiye'de erkeklerin kafalarında çok çirkin şeyler var"ifadelerini kullandı.
Emin Alper YPG'ye selam çakıp PKK ve Gezi ihanetini akladı
ÖNCE GAZZE İSTİSMARI YAPTI SONRA DA ALENEN DEVLETE "KATİL" DEDİ
Berlin Film Festivali'nde "Kurtuluş" isimli filme "Gümüş Ayı" plaketi alan yönetmen Emin Alper ise kürsüde önce Gazze istismarı yaptı sonra da alenen devlete "katil" dedi.
Korucu Hazeran aşireti ile Bezariler arasındaki toprak çatışmasını konu alan Kurtuluş filmini anlatırken devlete iftira atmaya yeltenen Alper, "Haklarınızı gün be gün kaybederken, kendi vergilerinizle alınmış mermilerle vurulurken, sizi insan bile görmeyenler tarafından bombalanırken, o anlarda tamamen yalnızsınızdır" ifadelerini kullandı.
Skandal bununla da sınırlı kalmadı.
Emin Alper, Alman ve Avrupalı diplomatların önünde sırasıyla PKK/YPG terörü, Gezi Parkı ihaneti ve İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu'na aklamaya kalktı.
YPG'YE SELAM ÇAKTI PKK'YI AKLADI: BİR ASIRLIK HAK MÜCADELESİ
Suriye'de yaşanan son gelişmelere atıfla terör örgütü YPG'ye kürsüden selam çakan Alper, PKK terörünü "bir asırlık hak mücadelesi" olarak tanımladı.
OSMAN KAVALA VE GEZİ İHANETİNİN BAŞ AKTÖRLERİNE DESTEK: YALNIZ DEĞİLSİNİZ
Gezi Parkı ihanetinin baş aktörleri "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater için "Dört yıldır cezaevinde olan sevgili arkadaşım Çiğdem, yalnız değilsin. Tayfun, Can ve Mine, siz de yalnız değilsiniz. Sekiz yıldır hapiste olan Osman Kavala yalnız değilsiniz" şeklinde konuştu.
İBB'DEKİ VE CHP'DEKİ ASRIN YOLSUZLUĞUNA ARKA ÇIKTI
Yine aynı kürsüde İBB'deki ve CHP'li belediyelerdeki asrın yolsuzluk ve rüşvet düzenine arka çıkan Alper, "Dokuz yıldır Selahattin Demirtaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şu anda hapiste olan diğer tüm belediye başkanları. Yalnız değilsiniz. Biz yalnız değiliz. Yalnız kalmayacağız" dedi.