"Gümüş Ayı"nın altındaki eziklik! Emin Alper alenen devlete "katil" dedi: YPG'ye selam çakıp PKK ve Gezi ihanetini akladı

Alper konuşmasında PKK terörünü 'bir asırlık hak mücadelesi' olarak tanımladı ve YPG'ye destek verdi.

Orhan Pamuk, Epstein bataklığındaki Batı'yı aklayıp Türkiye'ye iftira attı (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alındı) Türkiye'ye "Ermeni Soykırımı" iftirası atarak Nobel ödülü aldığı bilinen Orhan Pamuk, Epstein bataklığındaki Batı'yı "Bütün Orta Doğulu erkeklerin kafalarındaki pisliklerden bende de var" diyerek akladı. Türkiye'yi "pedofilik satanistlerle" aynı düzlemde konumlandırmaya kalkan Pamuk, "Türkiye'de olan skandallar Batı'da olan skandalların yanında… Yakınımızda dönen, kadınlara yapılan rezaletleri anlatalım. Türkiye'de erkeklerin kafalarında çok çirkin şeyler var" ifadelerini kullandı.

Türkiye son günlerde yazar ve yönetmen profillerinden oluşan azınlık bir grubun sistematik karalama kampanyalarına maruz kalıyor. Batı'dan aldıkları ödüllerin diyetini Türkiye'ye iftira atıp memleket düşmanlarına prim vererek ödeyen bu güruh, içerisinden çıktığı topluma hasımlık ediyor.

Emin Alper Berlin'de önce Gazze istismarı yaptı sonra da devlete ʺkatilʺ diyecek kadar ileri gitti





ÖNCE GAZZE İSTİSMARI YAPTI SONRA DA ALENEN DEVLETE "KATİL" DEDİ



Berlin Film Festivali'nde "Kurtuluş" isimli filme "Gümüş Ayı" plaketi alan yönetmen Emin Alper ise kürsüde önce Gazze istismarı yaptı sonra da alenen devlete "katil" dedi.

Emin Alper YPG'ye selam çakıp PKK ve Gezi ihanetini akladı



Korucu Hazeran aşireti ile Bezariler arasındaki toprak çatışmasını konu alan Kurtuluş filmini anlatırken devlete iftira atmaya yeltenen Alper, "Haklarınızı gün be gün kaybederken, kendi vergilerinizle alınmış mermilerle vurulurken, sizi insan bile görmeyenler tarafından bombalanırken, o anlarda tamamen yalnızsınızdır" ifadelerini kullandı.