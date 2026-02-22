PKK'nın çatısı KCK'dan "şerefsiz" provokasyon! Rapora "sakat" deyip süreci sakatlamaya niyetlendiler: Silah bırakıp dönmeyi düşünmüyoruz
PKK'nın çatı yapılanması KCK, Terörsüz Türkiye raporunun kamuoyuna ilan edilmesinden sonra provokasyonlarına hız verdi. Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Bese Hozat gibi elebaşlarının imzasını taşıyan küstah bir bildiri yayımlandı. Komisyon raporuna "sakat" diyen KCK, süreci "sakatlamaya" niyetlendi. PKK yönetimi "İmralı" şartı koşup "Silah bırakıp dönmeyi düşünmüyoruz. Silahsızlanma ve dönüş özgür, demokratik siyaset yürütme karşılığında mümkündür" dedi. Süreci dinamitlemek isteyen Kandil baronları, şerefli Türk askeri ve polisine şerefsizce "katil" demeye kalktı.
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamanın kapılarını aralayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu 47 oyla nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edildi.
110 sayfalık Terörsüz Türkiye raporunda PKK'nın feshi ve silah bırakma sürecinin yalnızca örgüt beyanlarıyla sınırlı kalmayacağı, sürecin istihbarat ve güvenlik birimlerince sahada doğrulanacak somut ve ölçülebilir kriterlerle takip edileceği belirtildi.
Ayrıca raporda, sürecin eş zamanlı yasal ve idari düzenlemelerle destekleneceği vurgulandı. Demokratikleşme, eşit yurttaşlık, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ile toplumsal bütünleşmenin temel başlıklar arasında yer aldığı ifade edildi.
DEM Parti PKK'ya "terör örgütü" sürece de "Terörsüz Türkiye" denmesini istemeyerek rapora şerh koydu.
PKK'DAN ORGANİZE SABOTAJ
PKK'nın çatı yapılanması KCK ise raporda terörün kökünü kazıyacak adımları görünce ipe un serdi. Bir kez daha pazarlık yapmaya kalktı.
Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Bese Hozat gibi elebaşlarının çatısı altında bulunduğu KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı skandal bir açıklama yayımladı.
Terörsüz Türkiye raporunun hedef alındığı açıklamada "Raporda Kürt sorununun adı konulmuyor, adı konulmayan sorun çözülemez. Rapor yüz yıllık Kürt inkarı ve sebeplerinden söz etmiyor" gibi bahaneler sıralandı.
RAPORA "SAKAT" DEYİP SÜRECİ SAKATLAMA PEŞİNDELER
Alenen rapora "sakat" diyen KCK, süreci sakatlamaya kalktı.
Elebaşlarının ortak imzasıyla "Komisyon raporu çok temel yanlış ve eksiklikler içermektedir. Raporun içeriği bu temel yanlış ve eksiklikler nedeniyle sakatlanmıştır" denildi.
"SİLAH BIRAKIP EVE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"
Silah bırakmayı düşünmediklerini beyan eden PKK'lılar, İmralı üzerinden pazarlık yapmaya kalktı:
Rapor terörizm parantezine sıkıştırılmış eski siyasetin sürdüğünü gösteriyor. Kürt varlığı ve sorunu ortaya konulmadan nasıl demokratikleşme olacak
Silahı bırak eve dön demek onur kırıcı ve çözümden uzaktır. Silahı kuşanmış gerillalar eve dönmeyi düşünen bireyler değildir. Silahsızlanma ve dönüş özgür, demokratik siyaset yürütme karşılığında mümkündür.
Devletin ciddiyeti Apo'nun özgür çalışır koşullara kavuşmasıyla ölçülecektir.
ŞEREFSİZCE PROVOKASYON: ASKERE, POLİSE "KATİL" DEDİLER
Dahası küstah açıklamada kendilerine "terörist" denmesini istemeyen PKK yönetimi, şerefli Türk askeri ve polisine "katil" deme cüreti gösterdi.
KANDİL RAPORU BAĞLAMINDAN KOPARDI... SÜRECİ YOKUŞA SÜRÜYOR
Gelinen bu noktada Kandil'deki terör baronlarının yuvalandığı KCK'nın meseleyi bağlamından koparıp süreci yokuşa sürdüğü görüldü.
Oysa dünyaya örnek olacak tarihi rapor, kardeşliğin inşası üzerine temellendirilmiş durumda. Toplumsal barışın kalıcı zemini olmayı hedefleyen bir çalışma olarak ön plana çıkıyor.
"TÜRK - KÜRT - ARAP İTTİFAKI EMPERYALİST SENARYOLARI BOZACAK"
Nitekim Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da raporda "Türklerin, Kürtlerin, Arapların bölgede yaşayan diğer kardeş halklarla birlikte oluşturacağı doğal ittifak, bölgede emperyalistlerin kurguladığı dağılma ve parçalanma senaryolarını bozacak, planlarını etkisiz hâle getirecek bir dönemi başlatacaktır." vurgusu yapıyor.