PKK'nın çatısı KCK'dan "şerefsiz" provokasyon! Rapora "sakat" deyip süreci sakatlamaya niyetlendiler: Silah bırakıp dönmeyi düşünmüyoruz

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamanın kapılarını aralayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu 47 oyla nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edildi.



110 sayfalık Terörsüz Türkiye raporunda PKK'nın feshi ve silah bırakma sürecinin yalnızca örgüt beyanlarıyla sınırlı kalmayacağı, sürecin istihbarat ve güvenlik birimlerince sahada doğrulanacak somut ve ölçülebilir kriterlerle takip edileceği belirtildi.

Ayrıca raporda, sürecin eş zamanlı yasal ve idari düzenlemelerle destekleneceği vurgulandı. Demokratikleşme, eşit yurttaşlık, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ile toplumsal bütünleşmenin temel başlıklar arasında yer aldığı ifade edildi.



DEM Parti PKK'ya "terör örgütü" sürece de "Terörsüz Türkiye" denmesini istemeyerek rapora şerh koydu.