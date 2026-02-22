Fenerbahçe Trabzonspor'un eski kralını istiyor! Transferde Sörloth bombası

ATLETICO MADRID CEPHESİNDE KARAR DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASI İddiaya göre; forvet bölgesinde alternatif yaratamadığı için Sörloth'un ayrılığına daha önce izin vermeyen Atletico Madrid, yaz döneminde kadroya ses getirecek bir hamle yapmayı hedefledi. Bu planın, Sörloth'un ayrılığına bu kez onay çıkarmasıyla sonuçlanabileceği kaydedildi.

20 MİLYON EURO BONSERVİS Haberde, Başkan Sadettin Saran'ın çok istediği 30 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin haziranda Atletico Madrid'in kapısını çalacağı ve 20 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ileri sürüldü.

MAAŞ PAKETİ: 10 MİLYON EURO Sarı-lacivertlilerin Sörloth'a yıllık ücret olarak bonuslarla birlikte 10 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırladığı iddia edildi. Bu transferin yazın "ilk büyük hamlesi" olarak planlandığı aktarıldı.

SÖZLEŞME DETAYI VE OYUNCUNUN TUTUMU Sörloth'un Atletico Madrid ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunduğu hatırlatıldı. Haberde, Norveçli golcünün daha önce yapılan görüşmelerde Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaştığı bilgisine de yer verildi.