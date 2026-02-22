Fenerbahçe Trabzonspor'un eski kralını istiyor! Transferde Sörloth bombası
Süper Lig'de yıllar sonra şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro yapılanması konusunda çalışmalara başladı. Sarı lacivertliler, Alexander Sörloth'a imza attırmayı hedefliyor. Norveçli golcü, Başkan Sadettin Saran'ın da öncelikli isimlerinin başında geliyor. İşte detaylar...
- Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen 30 yaşındaki golcü Alexander Sörloth için yaz transfer döneminde 20 milyon euro bonservis ödemeye hazırlanıyor.
- Sarı-lacivertli kulüp, Norveçli futbolcuya bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon euro maaş teklif etmeyi planlıyor.
- Atletico Madrid'in forvet bölgesine yeni transfer yapma hedefiyle Sörloth'un ayrılığına bu sezon onay verebileceği iddia ediliyor.
- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, başkanlığının ilk gününden itibaren Sörloth transferini öncelikli dosya olarak belirledi.
- Sörloth'un Atletico Madrid ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve daha önce Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.
Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının yanı sıra transfer konusunda da önemli adımlar atmak üzere harekete geçti. Kanarya, tartışılmaz bir ismi kadrosuna katmak amacında.
FENERBAHÇE'DEN SÖRLOTH BOMBASI: RAKAM ORTAYA ÇIKTI
Devre arasında beklenen santrfor hamlesini yapamayan Fenerbahçe, rotasını yaz transfer dönemine çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, daha önce de gündemine aldığı Alexander Sörloth için ciddi bir bütçe ayırdığı öne sürüldü.
YAZIN "BÜYÜK" HAMLE PLANI
Ocak ayında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, golcü hattına net bir takviye yapamadığı gerekçesiyle eleştirildi. Bu nedenle haziran ayı planlamasında forvet transferinin ilk sıraya alındığı belirtildi. Sörloth'un adı hem sezon başında hem de ara transfer döneminde gündeme gelmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti.
ATLETICO MADRID CEPHESİNDE KARAR DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASI
İddiaya göre; forvet bölgesinde alternatif yaratamadığı için Sörloth'un ayrılığına daha önce izin vermeyen Atletico Madrid, yaz döneminde kadroya ses getirecek bir hamle yapmayı hedefledi. Bu planın, Sörloth'un ayrılığına bu kez onay çıkarmasıyla sonuçlanabileceği kaydedildi.
20 MİLYON EURO BONSERVİS
Haberde, Başkan Sadettin Saran'ın çok istediği 30 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin haziranda Atletico Madrid'in kapısını çalacağı ve 20 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ileri sürüldü.
MAAŞ PAKETİ: 10 MİLYON EURO
Sarı-lacivertlilerin Sörloth'a yıllık ücret olarak bonuslarla birlikte 10 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırladığı iddia edildi. Bu transferin yazın "ilk büyük hamlesi" olarak planlandığı aktarıldı.
SÖZLEŞME DETAYI VE OYUNCUNUN TUTUMU
Sörloth'un Atletico Madrid ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunduğu hatırlatıldı. Haberde, Norveçli golcünün daha önce yapılan görüşmelerde Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaştığı bilgisine de yer verildi.
SARAN'IN ÖNCELİK DOSYASI
Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden itibaren Sörloth'u kadroda görmeyi istediği, bu nedenle transfer için şartların zorlanacağı öne sürüldü. Yaz dönemi öncesinde önemli bir mesafe alınmasının hedeflendiği belirtildi.