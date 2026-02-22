Büyükelçi değil soykırım vaizi! Siyonist elçi Gazze’deki katliamları savundu
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin Gazze’deki çocuk ölümlerini savunan ve “Tevrat’a dayalı Büyük İsrail” anlayışını açıkça destekleyen sözleri uluslararası tepki çekti. Tucker Carlson’a verdiği röportajda siyonist İsrail’in Orta Doğu’nun tamamı üzerinde egemenlik kurmasının “iyi olurdu” olduğunu savunan Huckabee’ye Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 14 ülkeden sert kınama geldi.
Gazze'de binlerce sivili katleden işgalci İsrail'in katliamlarını savunan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Gazze'de yaşananlara ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" anlayışına ilişkin sözleriyle tepki çekti. Huckabee'nin açıklamaları, hem ABD kamuoyunda hem de uluslararası arenada tartışma başlattı.
İSRAİLLİ CASUS POLLARD SAVUNMASI
Röportajın başında Carlson, Huckabee'ye ABD'de İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve daha sonra İsrail'e iade edilen Jonathan Pollard ile yaptığı görüşmeyi sordu. Huckabee, Pollard ile Büyükelçilikte görüştüğünü, ortamda güvenlik kameraları ve görevliler bulunduğunu belirterek bunun "gizli bir görüşme" olmadığını savundu.
Carlson'ın,"İsrail'in ABD askerlerini Irak'a göndermesi ve onların savaşı için Amerikan askerlerini kullanması ABD'nin çıkarlarına mı hizmet etti yoksa İsrail'in mi?"sorusuna Huckabee, İsrail'in ABD'nin en yakın müttefiki olduğunu belirterek 2003 Irak işgalinin "teröre karşı mücadele" kapsamında gerçekleştiğini söyledi.
NÜKLEER PROGRAM SAVUNMASI
Carlson'ın,"İsrail'in nükleer silah programını çalınmış ABD malzemeleriyle geliştirdiği iddiaları hakkında ne diyorsunuz?"sorusuna Huckabee, İsrail'in nükleer kapasitesini doğrudan reddetmedi. "Nükleer programıyla İsrail'in kendini savunma hakkı var ve iş birliği içindeyiz." ifadelerini kullandı.
İran'la olası bir savaş senaryosuna ilişkin sorulara ise Huckabee, "İran gerçek tehdit, nükleer eğilimleri var ve 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyorlar. Savaş kışkırtması değil bu barış için caydırıcılık."yanıtını verdi.
Carlson'ın,"Bu, Amerikan askerlerini İsrail'in savaşları için feda etmek değil mi? Nükleer malzemeler çalındı iddialarını nasıl görmezden geliyorsunuz? İran ile savaş, ABD için felaket olur? Neden İsrail'in gündemini takip ediyoruz?"sorusuna Huckabee, "Tucker, sen yanlış bilgilendirilmişsin. İran rejimi Amerikalıları öldürmek istiyor ve 47 yıldır 'Amerika'ya ölüm' diyorlar. İsrail, ABD'nin çıkarlarını koruyor. Nükleer konuda şeffafız ve bu ortak güvenlik için." sözleriyle karşılık verdi.
GAZZE'DE ÇOCUK ÖLÜMLERİ SORUSU
Gazze'deki çocuk ölümlerine ilişkin soruya da Huckabee'den dikkat çeken yanıt geldi. Carlson'ın, "14 yaşındaki Hamas militanlarının ölümleri hakkında ne hissediyorsun?" sorusuna Huckabee, "Eğer buna katılmışlarsa Tanrı yardım etsin"dedi.
Carlson'ın,"14 yaşındaki çocuğun karar verme imkanı var mı, yetişkinler tarafından kullanıldığı için ölümü hak ediyor mu?"sorusuna ise Huckabee, "Silah tutuyorsa, ayrıca İsrail isteseydi Gazze'deki tüm çocukları bir günden kısa sürede öldürebilirdi ama yapmıyor."ifadelerini kullandı.
"TANRI ORTA DOĞU'NUN HEPSİNİ İSRAİL'E VERDİ"
Carlson'ın İsrail'in "vadedilmiş topraklar"anlayışına ilişkin sorusuna Huckabee İncil'e atıfta bulundu. Carlson'ın, "Bu Mısır'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Ürdün'ün, Lübnan'ın ve Suudi Arabistan'ın bir kısmını kapsar. Yani tüm Orta Doğu'yu almak anlamına geliyor." sözleri üzerine Huckabee, "İsrail'in onların hepsini alması iyi olurdu çünkü Tanrı onu onlara verdi."değerlendirmesinde bulundu.
Huckabee ayrıca, "Dolayısıyla İncil'e göre, evet, bu, Yahudi halkına sonsuza dek mülk olarak verilen vaat edilmiş topraklardır. Eğer bir gün İsrail bu toprakların tamamı üzerinde egemenlik veya kontrol kurarsa hepsini almaları sorun olmaz. Teolojik ve tarihsel olarak, Kutsal Yazılara göre, bu Tanrı'nın onlara vaat ettiği topraklardır." ifadelerini kullandı.
Carlson'ın "Peki Amerika neden bunu desteklemeli?" sorusuna ise Huckabee, "Çünkü İncil böyle diyor ve bu kutsal bir hak." yanıtını verdi.
14 ÜLKEDEN ORTAK KINAMA
Huckabee'nin sözleri uluslararası tepkilere yol açtı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülke ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Ligi ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) sekreterlikleri ortak açıklama yayımladı.
Açıklamada, Huckabee'nin İsrail'in Orta Doğu'nun tamamı üzerinde kontrol kurmasının "kabul edilebilir" olacağı yönündeki ifadelerinin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı olduğu belirtildi. Söz konusu açıklamaların bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği vurgulandı.
"KIŞKIRTICI AÇIKLAMALAR SON BULMALI"
Ortak açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ya da diğer işgal altındaki Arap toprakları üzerinde egemenliğinin bulunmadığı ifade edilerek Batı Şeria'nın ilhak edilmesine ya da Gazze'nin ayrıştırılmasına yönelik girişimlerin reddedildiği bildirildi.
Açıklamada, "Planın hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşama ilkelerine dayandığını vurgulayan bakanlıklar, başkalarının toprakları üzerinde kontrolü meşrulaştırmaya yönelik açıklamaların bu hedefleri baltaladığını, gerilimleri körüklediğini ve barışı ilerletmekten ziyade kışkırtma niteliğinde olduğunu belirttiler."denildi.
Bildiride ayrıca, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devleti hedefinin desteklendiği yinelenerek, bölgedeki gerilimi artıran açıklamaların son bulması çağrısında bulunuldu.