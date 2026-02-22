Büyükelçi değil soykırım vaizi! Siyonist elçi Gazze’deki katliamları savundu

Gazze'de binlerce sivili katleden işgalci İsrail'in katliamlarını savunan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Gazze'de yaşananlara ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" anlayışına ilişkin sözleriyle tepki çekti. Huckabee'nin açıklamaları, hem ABD kamuoyunda hem de uluslararası arenada tartışma başlattı.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Huckabee’den skandal sözler: “Tanrı Orta Doğu’yu İsrail’e verdi” (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

İSRAİLLİ CASUS POLLARD SAVUNMASI

Röportajın başında Carlson, Huckabee'ye ABD'de İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve daha sonra İsrail'e iade edilen Jonathan Pollard ile yaptığı görüşmeyi sordu. Huckabee, Pollard ile Büyükelçilikte görüştüğünü, ortamda güvenlik kameraları ve görevliler bulunduğunu belirterek bunun "gizli bir görüşme" olmadığını savundu.

Carlson'ın,"İsrail'in ABD askerlerini Irak'a göndermesi ve onların savaşı için Amerikan askerlerini kullanması ABD'nin çıkarlarına mı hizmet etti yoksa İsrail'in mi?"sorusuna Huckabee, İsrail'in ABD'nin en yakın müttefiki olduğunu belirterek 2003 Irak işgalinin "teröre karşı mücadele" kapsamında gerçekleştiğini söyledi.