Sibirya soğukları ve kar kapıda: Meteoroloji Uzmanı Adil Tek İstanbul için salı gününü işaret etti
Meteoroloji’ye göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Bazı illerde kuvvetli sağanak öngörülürken Marmara ve Ege’de rüzgarın yer yer fırtına hızına ulaşacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, salı ve çarşamba günlerine dikkat çekerek Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının özellikle Marmara’nın doğusu ile Karadeniz hattında etkili olacağını ve bu bölgelerde yağışların yer yer kara dönüşebileceğini belirtti.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağış bekleniyor.
- Bursa, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor.
- Marmara, Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgar kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre hızla kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde etkili olacak.
- Hava sıcaklıkları özellikle kuzey ve iç bölgelerde 6-9 derece azalacak, doğu kesimlerde buzlanma ve don riski artacak.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Bazı illerde kuvvetli sağanak öngörülürken, Marmara ve Ege'de rüzgarın yer yer fırtına hızına ulaşacağı tahmin ediliyor. Doğu bölgelerde buzlanma, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve Güneydoğu'da toz taşınımı riski bulunuyor.
YAĞIŞLAR YURDU SARIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Marmara, Ege (Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı yağışlı havanın etkisine giriyor. Ayrıca Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep ve Siirt çevreleri ile Van'ın kuzey ilçelerinde de yağış bekleniyor.
Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin edilirken, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimleri ile Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek noktalarında karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Bursa, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
SICAKLIKLAR KUZEY VE İÇ KESİMLERDE DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıklarının özellikle kuzey ve iç bölgelerde 6 ila 9 derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor. Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski artacak.
RÜZGAR YER YER FIRTINA ŞİDDETİNDE
Rüzgârın genel olarak güneyli ve doğulu yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara, Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
ÇIĞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Aynı bölgelerde kar erimesine bağlı risklerin de arttığı belirtiliyor.
Öte yandan Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüşe karşı hassas grupların dikkatli olmasını öneriyor.
Yetkililer, kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ riski bulunan bölgelerde vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları çağrısında bulunuyor.
METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK: İSTANBUL'DA KAR İHTİMALİ VAR MART ILIMAN GEÇECEK
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların düşeceğini, bazı bölgelerde kar yağışının görüleceğini açıkladı. İstanbul'da pazar sabahı kar ihtimali bulunurken, Mart ayının genelinde ise mevsim normallerinin üzerinde, daha ılıman bir hava bekleniyor.
SOĞUK HAVA DALGA DALGA GELİYOR
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber yayınında yurt genelinde beklenen yeni hava sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hafta sonuyla birlikte sıcaklıkların düşeceğini belirten Tek, özellikle cumartesi gecesinden itibaren Trakya, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da kar yağışının etkili olacağını söyledi.
Soğuk havayla birlikte rüzgarın da hissedilir derecede artacağına dikkat çeken Tek, hava koşullarının birçok bölgede sertleşeceğini ifade etti.
İSTANBUL'DA KAR GÖRÜLEBİLİR AMA…
İstanbul için pazar sabah saatlerine işaret eden Tek, kentte kar yağışının havada görülebileceğini ancak zeminde kalıcı bir örtü oluşmasının beklenmediğini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan tabloya benzer bir durumun oluşabileceğini belirten Tek, pazar günü sıcaklıkların 5-6 derece seviyelerinde seyredeceğini ve rüzgarın etkili olacağını kaydetti.
Başkent Ankara ve İzmir'de ise hafta sonu boyunca yağmurun etkisini sürdüreceği bildirildi.
YENİ SİSTEM KAPIDA
Önümüzdeki hafta için de yeni bir hava hareketliliğine dikkat çekildi. Tek, salı ve çarşamba günleri Sibirya kaynaklı yüksek basınç sisteminin etkisiyle Marmara'nın doğusu ve Karadeniz hattında kuvvetli yağışların görülebileceğini, bu yağışların yer yer kara dönüşebileceğini aktardı.
Bu sistemin özellikle kuzey ve iç kesimlerde etkili olmasının beklendiği ifade edildi.
MART AYI ILIMAN GEÇEBİLİR
Genel tabloya bakıldığında Mart ayının mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçmesinin öngörüldüğünü belirten Tek, halk arasında sıkça kullanılan"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözünün bu yıl için çok da geçerli olmayabileceğini söyledi.
Ramazan ayı boyunca da sert ve uzun süreli soğuklar yerine daha ılıman bir hava beklendiğini dile getiren Tek, açık havada yapılacak iftar organizasyonları için elverişli koşulların oluşabileceğini sözlerine ekledi.
22 ŞUBAT BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA'DA SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Aralıklı yağmur ve sağanak beklenirken, bölgenin kuzeybatısında karla karışık yağmur görülebilir. Balıkesir'in kuzeyi ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
İstanbul'da sıcaklık 7 derece civarında seyredecek ve aralıklı sağanak görülecek. Edirne'de sabah saatlerinde karla karışık yağmur beklenirken, Çanakkale ve Kocaeli'de yağmur etkili olacak.
EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Ege Bölgesi'nde Manisa dışında genel olarak sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. İzmir'de sıcaklık 15, Aydın'da 16, Muğla'da 13 derece civarında olacak. Afyonkarahisar'da ise sağanakla birlikte daha serin bir hava görülecek.
AKDENİZ'DE SAĞANAK DOĞU KESİMLERDE TOZ TAŞINIMI
Akdeniz Bölgesi genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay, Adana'nın doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu Akdeniz'de ise toz taşınımı bekleniyor.
Adana ve Hatay'da aralıklı sağanak etkili olurken, Antalya ve Isparta'da da yağışlı hava görülecek.
İÇ ANADOLU'DA YAĞMUR YÜKSEKLERDE KAR
İç Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölgenin kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur görülebilir. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor.
Ankara'da sıcaklık 6 derece civarında olacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilecek. Eskişehir ve Sivas'ta da yağış beklenirken, Konya'da aralıklı sağanak tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE YAĞIŞ VE ÇIĞ RİSKİ
Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak beklenirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. Bolu'nun yükseklerinde kar yağışı öngörülüyor. Rüzgarın özellikle Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli esmesi bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'de de aralıklı yağmur etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ ve kar erimesine bağlı tehlike devam ediyor.
DOĞU ANADOLU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde ve bazı illerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Erzurum'da gün içinde kar yağışı görülebilirken, Van'ın kuzey ilçelerinde de benzer bir tablo öngörülüyor. Bölgenin doğusunda çığ riski sürüyor, kuzeydoğusunda ise buzlanma bekleniyor.
GÜNEYDOĞU'DA YAĞMUR VE TOZ TAŞINIMI
Güneydoğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Gaziantep ve Siirt çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği bildiriliyor.