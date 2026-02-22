Sibirya soğukları ve kar kapıda: Meteoroloji Uzmanı Adil Tek İstanbul için salı gününü işaret etti

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıkları özellikle kuzey ve iç bölgelerde 6-9 derece azalacak, doğu kesimlerde buzlanma ve don riski artacak.

Marmara, Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgar kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre hızla kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Bazı illerde kuvvetli sağanak öngörülürken, Marmara ve Ege'de rüzgarın yer yer fırtına hızına ulaşacağı tahmin ediliyor. Doğu bölgelerde buzlanma, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve Güneydoğu'da toz taşınımı riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Marmara, Ege (Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı yağışlı havanın etkisine giriyor. Ayrıca Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep ve Siirt çevreleri ile Van'ın kuzey ilçelerinde de yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen sağanak yağış öncesi kent merkezinde bulutlu hava hakim oldu.

Kuvvetli rüzgar uyarısının yapıldığı Ege kıyılarında dalga boyunun artması bekleniyor.

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin edilirken, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimleri ile Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek noktalarında karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Bursa, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.