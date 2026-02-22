Basketbolda şampiyon Kanarya! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain: 91-74 | MAÇ SONUCU
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda dev final heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 91-74 yenerek 10. kez kupanın sahibi oldu.
- Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 yenerek şampiyon oldu.
- Fenerbahçe Beko üst üste 3., toplamda ise 10. kez Türkiye Kupası şampiyonluğunu kazandı.
- İki takım üst üste ikinci kez Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi.
- Finali Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman da izledi.
- Final maçı 10 bini aşkın taraftarın katılımıyla kapalı gişe oynandı.
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 91-74 yenerek Ziraat Bankası Türkiye Kupası şampiyonu oldu.
Kanarya, üst üste 3, toplamda ise 10. kez mutlu sona ulaştı.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK: FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN: 22-24
2. ÇEYREK: FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN: 46-42
3. ÇEYREK: FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN: 70-56
DEV FİNALDE EZELİ REKABET
Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. 40. kez düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nın şampiyonluk maçında, iki ekip üst üste ikinci kez finalde kozlarını paylaştı.
FENERBAHÇE BEKO'NUN İLK 5'İ
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya sarı-lacivertliler şu beşle başladı: Wilbekin, Baldwin, Tarık Biberovic, Jantunen, Sertaç Şanlı
BEŞİKTAŞ GAİN'İN İLK 5'İ
Siyah-beyazlı ekip ise sahaya şu isimlerle çıktı: Dotson, Mathews, Anthony Brown, Morgan, Sertaç Şanlı
BAKAN BAK TRİBÜNDE
Finali Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yerinden izledi. Müsabakayı ayrıca TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile davetliler takip etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman da salondaki yerini aldı.
SİNAN ERDEM'DE "KAPALI GİŞE"
Final mücadelesi kapalı gişe oynandı. İki takım taraftarları kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. 10 bini aşkın taraftar, tezahüratlar ve marşlarla takımlarına destek verdi.
ON 4 FİNALİN GALİBİ FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı oynadığı son 4 şampiyonluk maçını kazandı. Bu süreçte iki ekip; Türkiye Kupası (2), Basketbol Süper Ligi play-off finali (1) ve Cumhurbaşkanlığı Kupası (1) finalinde karşılaştı.
10. TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUĞU
Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nı üst üste 3, toplamda 10. kez kazandı.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zafer yılları: 1967, 2010, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024, 2025, 2026
JASIKEVICIUS'TAN FENERBAHÇE'DE 7. ŞAMPİYONLUK
Sarunas Jasikevicius, başantrenörlük kariyerindeki 19. şampiyonluğunu yaşadı. Litvanyalı çalıştırıcı, Fenerbahçe'de 7. kez kupa sevinci yaşadı.
BEŞİKTAŞ YİNE FİNALDE TAKILDI: 5. KEZ İKİNCİ
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 5. kez final kaybetti. Siyah-beyazlılar kupadaki tek şampiyonluğunu 2012 yılında elde etmişti.
TÜRKİYE KUPASI'NIN MVP'Sİ TARIK BİBEROVİC
Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü Fenerbahçe Beko'dan Tarık Biberovic kazandı.
Milli basketbolcu, finalde kaydettiği 28 sayıyla şampiyonlukta önemli rol oynadı.
Tarık, çeyrek final maçında 16 sayı, yarı finalde ise 8 sayı üretti.