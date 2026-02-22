Basketbolda şampiyon Kanarya! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain: 91-74 | MAÇ SONUCU

BAKAN BAK TRİBÜNDE

Finali Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yerinden izledi. Müsabakayı ayrıca TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile davetliler takip etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman da salondaki yerini aldı.