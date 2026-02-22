Rabia Karaca sessizliğini bozdu: Murat kötü bir adammış
İBB soruşturmasında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’nun eski sevgilisi Rabia Karaca’nın “2 sene aşk yaşadım, kötü bir adammış. O jete de Murat’ın hayatına da tanık oldum” sözleri gündemi sarstı. Karaca’nın açıklamaları, Ekim 2022’de Gülibrahimoğlu’nun da bulunduğu grubun özel jetle yurt dışına çıktığına ilişkin iddiaları yeniden tartışmaya açtı.
İBB soruşturmasında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun eski sevgilisi Rabia Karaca'nın güncel itiraf videosu gündeme damga vurdu. Karaca, "2 sene aşk yaşadım Murat'la, kötü bir adammış. Ekrem beyle çıktığında konuşmadım. Kötü niyetli olsam konuşurdum. Ben o jete de Murat'ın hayatına da tanık oldum" ifadelerini kullandı.
"SADECE TANIK OLDUM" MESAJI
Karaca, paylaştığı son videoda Murat Gülibrahimoğlu ile iki yıl ilişki yaşadığını, onun yaptığı eylemlerden sorumlu olmadığını ve yalnızca tanık konumunda bulunduğunu söyledi. Hesaplarının bloke edildiğini, herhangi bir maddi kazanç sağlamadığını ve yaşananlardan dolayı en çok kendisinin acı çektiğini dile getiren Karaca, kamuoyundan da özür diledi.
Karaca'nın açıklamaları, Ekim 2022'de Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal ve Hakan Karanis'in bulunduğu bir grupla özel jetle yurt dışına çıkıldığına ilişkin daha önce ortaya çıkan bilgilerle birlikte yeniden gündeme geldi.
ÖZEL JET DETAYI YENİDEN GÜNDEMDE
Paylaştığı video ile yeniden gündeme gelen Rabia Karaca, Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu İBB'deki suç örgütünün kullandığı özel jetle yapılan ışıltılı gezilere katılan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun eski sevgilisi olarak dikkat çekti. Karaca, A Takımı'nın İBB'den hortumladıkları paraları kumar ve fuhuş partilerinde nasıl harcadıklarını daha önce tek tek itiraf etmişti. Karaca'nın soruşturma kapsamında verdiği ifadelerinde, 2022-2023 yılları arasında Murat Gülibrahimoğlu ile ilişki yaşadığını, özel jet seyahatleri yaptıklarını ve lüks yaşam sürdüklerini anlattığı kaydedilmişti.
Soruşturma dosyasına giren beyanlarda, söz konusu seyahatlerde belediyeye bağlı hafriyat ve döküm sahalarından elde edildiği öne sürülen gelirlerin konuşulduğu beyan edilmişti.