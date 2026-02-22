Rabia Karaca sessizliğini bozdu: Murat kötü bir adammış

Açıklamalar, aralarında Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal ve Hakan Karanis'in de bulunduğu bir grubun özel jetle yaptığı seyahatleri yeniden gündeme getirdi.

İBB soruşturmasında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun eski sevgilisi Rabia Karaca'nın güncel itiraf videosu gündeme damga vurdu. Karaca, "2 sene aşk yaşadım Murat'la, kötü bir adammış. Ekrem beyle çıktığında konuşmadım. Kötü niyetli olsam konuşurdum. Ben o jete de Murat'ın hayatına da tanık oldum" ifadelerini kullandı.

"SADECE TANIK OLDUM" MESAJI

Karaca, paylaştığı son videoda Murat Gülibrahimoğlu ile iki yıl ilişki yaşadığını, onun yaptığı eylemlerden sorumlu olmadığını ve yalnızca tanık konumunda bulunduğunu söyledi. Hesaplarının bloke edildiğini, herhangi bir maddi kazanç sağlamadığını ve yaşananlardan dolayı en çok kendisinin acı çektiğini dile getiren Karaca, kamuoyundan da özür diledi.