Beşiktaş İsmail Yüksek için Fenerbahçe ile görüşmelere hazırlanıyor

Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda Fenerbahçe’de forma giyen 26 yaşındaki ön libero İsmail Yüksek’i transfer gündemine aldı. Yönetimin kısa süre içinde Sarı-Lacivertli kulüple resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. İsmail, Fenerbahçe ile 2028’e kadar sözleşmeli.

06 Eylül 2025
Beşiktaş orta saha transferi için rotasını sürpriz bir isme çevirdi. Siyah-Beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek'i gündemine aldı.

Yönetimin, deneyimli hocanın kadrosunda görmeyi çok istediği 26 yaşındaki ön libero için kısa süre içinde Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli formayla 30 maça çıkıp 2 asiste imza atan deneyimli ön liberonun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

