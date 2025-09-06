Beşiktaş İsmail Yüksek için Fenerbahçe ile görüşmelere hazırlanıyor

Beşiktaş orta saha transferi için rotasını sürpriz bir isme çevirdi. Siyah-Beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek'i gündemine aldı.

Yönetimin, deneyimli hocanın kadrosunda görmeyi çok istediği 26 yaşındaki ön libero için kısa süre içinde Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli formayla 30 maça çıkıp 2 asiste imza atan deneyimli ön liberonun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.