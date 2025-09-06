Arda Güler ve Kerem’e övgüler

Türkiye'nin Gürcistan galibiyeti dış basında da geniş yer buldu. İspanyol gazetesi Marca, "Arda Güler ve Aktürkoğlu İspanya'yı uyardı. Muhteşem bir maç çıkaran Real Madridli oyuncu gol pası verirken, Türk forvet de iki gol attı." yorumunu yaptı.

AS Gazetesi ise, "Şimdi Arda Güler'in iyi formunun tadını çıkarma sırası Türkiye'de. Real Madridli oyuncu, ilk golün asistini yaparak takımını maçın başından itibaren öne geçirdi. Maç boyunca Türkler'e yol gösteren oydu. Fenerbahçe'nin yıldız transferi Aktürkoğlu, Gürcistan'ı batıran iki golle diğer önemli oyuncuydu." ifadelerine yer verdi.