Trabzonspor - Fatih Karagümrük | SÜPER LİG MAÇI CANLI

REKABETTE 12. MAÇ

Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında ligde bugüne kadar oynanan 11 maçın 8'ini bordo-mavililer kazandı, 2 mücadele berabere bitti, 1 maçta ise kazanan taraf İstanbul temsilcisi oldu. Trabzonspor bu karşılaşmalarda 24 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.