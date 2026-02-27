Trabzonspor - Fatih Karagümrük | SÜPER LİG MAÇI CANLI
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta başlıyor. Trabzonspor, evibde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Son maçında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek rakiplerinin puan kaybı sonrası zirve umutlarını artıran Fırtına, evinde kayıpsız yola devam etmek amacında. Zorlu randevu öncesinde teknik direktör Fatih Tekke kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Papara Park'ta saat 20.00'de karşılaşıyor.
- İki takım arasında ligde oynanan 11 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 2'si berabere bitti, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı.
- Trabzonspor'un Fatih Karagümrük karşısında iç sahada mağlubiyeti bulunmuyor.
- Trabzonspor'un bu rekabetteki tek lig yenilgisi 2022-2023 sezonunda İstanbul'da 4-1'lik skorla gerçekleşti.
- Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 4-3 kazandı.
Trabzonspor, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR:Onana, Benjamin, Muçi, Ozan, Savic, Muatafa, Nwaiwu, Oulai, Onuachu, Batagov, Felipe Augusto
FATİH KARAGÜMRÜK:Grbic, Lichnovsky, Biraschi, Kranevitter, Bartuğ, Verde, Larsson, Mladenovic, Esgaio, Serginho, Babicka
REKABETTE 12. MAÇ
Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında ligde bugüne kadar oynanan 11 maçın 8'ini bordo-mavililer kazandı, 2 mücadele berabere bitti, 1 maçta ise kazanan taraf İstanbul temsilcisi oldu. Trabzonspor bu karşılaşmalarda 24 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.
TRABZON'DA ÜSTÜNLÜK BORDO-MAVİLİLERDE
Karadeniz ekibinin, Fatih Karagümrük karşısında iç sahada mağlubiyeti bulunmuyor. Trabzon'da oynanan 5 lig maçının 4'ünü Trabzonspor kazanırken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer bu iç saha maçlarında 14 gol atarken yalnızca 3 gol yedi.
TEK YENİLGİ İSTANBUL'DA GELDİ
Trabzonspor, bu rekabetteki tek lig yenilgisini 2022-2023 sezonunda İstanbul'da 4-1'lik skorla yaşadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı ise Trabzonspor 4-3 kazandı.
MAÇ ÖNCESİ TABLO
Karşılaşma Papara Park'ta saat 20.00'de oynanacak. Trabzonspor, geçen hafta rakiplerinin puan kaybıyla yeniden canlanan zirve yarışında hata yapmak istemezken, Fatih Karagümrük karşısında iç saha serisini sürdürmeyi hedefliyor.