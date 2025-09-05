PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Montella’dan Milli Takım’a övgü: “Bu çocuklarla gurur duyuyoruz”

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan galibiyetinin ardından takımın kenetlenmesini ve mücadele ruhunu övdü. Montella, “Son yarım saatte takım ruhu ortaya çıktı, herkese arkadaşlık örneği gösterdik.” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Eylül 2025
Montella’dan Milli Takım’a övgü: Bu çocuklarla gurur duyuyoruz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan galibiyeti sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Bütün futbolcularımızı tebrik etmek lazım. Önemli bir mücadele verdiler ve maçı almak için her şeyi yaptılar. Zorlu bir rakibe karşı, zorlu bir deplasmanda galibiyet aldık. Gururlanıyoruz bu şekilde. Bu çocuklarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Montella, "Son yarım saatte kenetlenme, takım ruhu oldu. Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik. Ne kadar gururlandığımızı buradan söylemek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP kaynar kazan! Özel’in çamur siyaseti 102 yıllık partiyi bitiriyor! Skandallar savunuluyor iddialara cevap yok!
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül 1 sene önce de camları kırmış...
Kıdem tazminatını artırmanın yolları: Hangi ödemeler dahil, hangi tarihler avantajlı?
Ankara’da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
Tiflis’te 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCU
CHP’nin İstanbul’daki ilçe kongreleri yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu | CHP’den itiraz: YSK’ya başvurdular
Başkan Erdoğan’dan Gürcistan maçı sonrası millilere tebrik telefonu
Hilal Özdemir’in katili Ayberk Kurtuluş Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne böyle girmiş! Güvenlik kamerasında dikkat çeken detay: Aracını durdurmadan...
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Kim Milyoner Olmak İster’de verdiği cevap yakınını şoka uğrattı
Beşiktaş’tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres
Google ile İsrail arasında 45 milyon dolarlık anlaşma! Gazze soykırımını sözleşmeyle örtbas edecekler
KOSGEB destekleriyle iş kurmak ve büyütmek artık daha kolay: Milyonlarca liralık kaynak hazır
Filenin Sultanları tarih yazarak yarı finalde! Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri: 3-1 | MAÇ SONUCU
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz
Teknoloji lobicileri tekelci Google’ın arkasında! ABD’de tarihi dava devam ediyor
CHP’de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel’in planı | İşte masadaki senaryolar
Fenerbahçe’ye Real Madrid’den 2 yıldız birden!
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler
Şaibe davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme İstanbul dosyalarını istedi