Montella’dan Milli Takım’a övgü: “Bu çocuklarla gurur duyuyoruz”

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan galibiyeti sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Bütün futbolcularımızı tebrik etmek lazım. Önemli bir mücadele verdiler ve maçı almak için her şeyi yaptılar. Zorlu bir rakibe karşı, zorlu bir deplasmanda galibiyet aldık. Gururlanıyoruz bu şekilde. Bu çocuklarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Montella, "Son yarım saatte kenetlenme, takım ruhu oldu. Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik. Ne kadar gururlandığımızı buradan söylemek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.