Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe başkanlık seçimine net veto: Aday olmayacağım

21 Eylül'de Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım aday olmayacağını açıkladı. Yıldırım, "Kulüp başkanlığı, bir kariyer basamağı değildir. Kulüpler, başkanların "başarılı adam" olmak arzularının nesnesi kılınamaz. Yöneticilik de oyun değildir. Oynamaya doymayanlar, babasının parasıyla alınmış oyuncaklarıyla oynayabilirler. Milyonluk camiaların geleceği ve onuruyla oyun oynanamaz." diye konuştu.

Aziz Yıldırım, hiçbir adayı desteklemeyeceğini açıklayarak, "Bu kongre, Fenerbahçe'nin imkanlarıyla mevcut yönetimin arzusu adına yapılmaktadır. Varlığını ve zamanlamasını onaylamadığım bu sürecin parçası olmayı reddediyorum. Bir kongre yapılacaksa, haziran ayında yapılmış olmalıydı. Teknik direktör adaylarının, 'Kurmadığım kadronun sorumluluğunu kabul etmem' diyerek Fenerbahçe'yi reddettiği bir ortamda yapılacak bu kongrede aday olmak, şahsım için hizipçilikten öte hiçbir anlam taşımaz." dedi.