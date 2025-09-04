PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe başkanlık seçimine net veto: Aday olmayacağım

Aziz Yıldırım, başkan adayı olmayacağını açıkladı. Yıldırım, “Yöneticilik oyun değildir. Oynamaya doymayanlar, babasının parasıyla alınmış oyuncaklarıyla oynayabilirler.” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Eylül 2025
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe başkanlık seçimine net veto: Aday olmayacağım

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

21 Eylül'de Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım aday olmayacağını açıkladı. Yıldırım, "Kulüp başkanlığı, bir kariyer basamağı değildir. Kulüpler, başkanların "başarılı adam" olmak arzularının nesnesi kılınamaz. Yöneticilik de oyun değildir. Oynamaya doymayanlar, babasının parasıyla alınmış oyuncaklarıyla oynayabilirler. Milyonluk camiaların geleceği ve onuruyla oyun oynanamaz." diye konuştu.

Aziz Yıldırım, hiçbir adayı desteklemeyeceğini açıklayarak, "Bu kongre, Fenerbahçe'nin imkanlarıyla mevcut yönetimin arzusu adına yapılmaktadır. Varlığını ve zamanlamasını onaylamadığım bu sürecin parçası olmayı reddediyorum. Bir kongre yapılacaksa, haziran ayında yapılmış olmalıydı. Teknik direktör adaylarının, 'Kurmadığım kadronun sorumluluğunu kabul etmem' diyerek Fenerbahçe'yi reddettiği bir ortamda yapılacak bu kongrede aday olmak, şahsım için hizipçilikten öte hiçbir anlam taşımaz." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
CHP’de birbirini şikayet furyası! İç savaş bitmiyor: Partide kaos büyüyor
Vakıf Katılım
Milyonlara 2026 zammı yolda: Emekli ve memur maaşları için kritik hesaplar başladı
CHP’li Özgür Özel Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır
Başkan Erdoğan’dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda önemli açıklamalar! Netanyahu denilen gaddara asla seyirci kalamayız
Türk Telekom
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Gürsel Tekin’e dün ihraç bugün savunma! CHP’de bir yeni fıkra daha: Kararını tanımadıkları mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Putin’den Zelenskiy’e Moskova daveti: Görüşmeye hazırsa gelsin
CHP’de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekin’den savunma istedi
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay’ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
Gözler şaibe davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul’un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Galatasaray’dan flaş transfer! Barış Alper Yılmaz’ın yerine gelecek
Putin ve Şi’nin konuşması sızdı Kim’in korumaları gündeme damga vurdu! Pekin’den ilginç anlar
İsrail dünyanın gözü önünde nükleer tesis inşa ediyor! Uydu görüntülerinde ortaya çıktı
CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında 2’inci gün bitti! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
Milliler Gürcistan karşısında! Montella’dan farklı 11
Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı gizli silahlarını çıkardı | Trumptan tehdit
EMEKLİYE 2 AYLIK ZAM HESABI! TÜİK enflasyonu açıkladı maaş tahminleri değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar?