Trabzonspor’da kaleci arayışı: 4 aday gündemde

Uğurcan Çakır'ın ayrılığının ardından kaleci arayışlarına başlayan Trabzonspor'un gündeminde 4 isim yer alıyor. Bordo- Mavili takım, Konyaspor'un genç file bekçisi Deniz Ertaş, Başakşehir'den Muhammed Şengezer, Kayserispor'dan Bilal Bayazıt ve Manchester City'den ayrılması beklenen Stefan Ortega ile temaslara başladı. Konyaspor, kalecisi Deniz Ertaş'ın Trabzonspor'a transferine ilişkin kulüpler arasında görüşme yapıldığını duyurdu.

YÖNETİM FAZLA BULDU

Ancak Konya ekibinin 7-8 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu, bu arkamın da yönetim tarafından yüksek bulunduğu ifade ediliyor. Başakşehir forması giyen Muhammed için de oyuncunun menajeriyle temasa geçildiği ve Başakşehir'e teklif yapılacağı belirtiliyor. Kayserispor forması giyen Bilal için de girişim yapılması bekleniyor. Alman basını da Trabzonspor'un, Manchester City forması giyen Alman kaleci Stefan Ortega ile ilgilendiğini öne sürdü.