İlkay Gündoğan Galatasaray’da: "Çocukluk hayalimdi"

Galatasaray, sonunda İlkay Gündoğan'a kavuştu... Türk asıllı Alman futbolcu, imza için dün İstanbul'a geldi. Cimbom, İlkay Gündoğan'la 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 34 yaşındaki orta saha, "Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz. Teklifler oldu ama sıcak bakmadım. Galatasaray ile mayıs sonu, haziran başı görüşmeye başladık. Biraz beklemek gerekti. Victor Osimhen ve Leroy Sane transferleri vardı. Teknik direktör Okan Buruk ile iki gün önce görüştük. Sonra her şey hızlıca gelişti." ifadelerini kullandı.