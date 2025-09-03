Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a zam teklifi: Milli yıldız takımda kalmaya ikna oldu

Galatasaray'da transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri Barış Alper Yılmaz krizi yaşanmıştı. Milli oyuncu, NEOM'a transfer olmak istemiş ancak Galatasaray bu transfere engel olmuştu. Sarı-Kırmızılı Yönetimin, milli yıldıza zam yapacağı öğrenildi. Barış Alper Yılmaz'ın da takımda kalmaya ikna olduğu gelen haberler arasında. Bu arada Suudi Arabistan'da transfer sezonu 11 Eylül'de sona eriyor. Galatasaray, NEOM'dan astronomik bir teklif gelmediği sürece yıldız oyuncuyu elden çıkarmayı düşünmüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN