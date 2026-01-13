PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'in ilk yarısını bitirdikten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk maçında Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray, turnuvaya 3 puanla başlamıştı. Ancak Süper Kuıpa'da alınan Fenerbahçe yenilgisi ve yapılmayan transferler nedeniyle çalkantılı bir süreçten geçen Cimbom, ikinci haftada Fethiyespor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılılar bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılarak iddiasını sürdürmek amacında. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. A Spor'dan yayınlanan Fethiyespor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci, haftasında Fethiyespor'a konuk oluyor.

Eren Elmalı

İLK 11'LER

FETHİYESPOR:

GALATASARAY: Günay, Kaan, Sanchez, Arda, Kazımcan, Lemina, Gökdeniz, Yusuf, Ahmed, Eren, Icardi

Barış Alper Yılmaz

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI

14 OCAK ÇARŞAMBA

13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 OCAK PERŞEMBE

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

