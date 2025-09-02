Türkiye Estonya’yı farklı geçti: Alperen Şengün’den EuroBasket’te tarihi performans

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 4. maçında Türkiye, Estonya'yı 84-64 mağlup etti. Daha önce son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Takım, bu sonuçla grupta 4'te 4 yaparken, Estonya ise üçüncü yenilgisini yaşadı. Son bölümde Estonya dış atışlarla farkı kapatmaya çalışsa da Türkiye oyun üstünlüğünü elinde tutarak parkeden zaferle ayrıldı...

Milliler, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünden 20 ve üzeri farkla galip ayrıldı. Letonya ve Estonya'ya 20 sayı üstünlük kuran milliler, Portekiz karşısında da 41 sayı farkla galip geldi.

ALPEREN'DEN BİR İLK

A Milli Takım'ın yıldız basketbolcusu Alperen Şengün, karşılaşmada 21 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi. Alperen, son 30 yılı aşkın sürede EuroBasket'te üst üste 3 maçta 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.