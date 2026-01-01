Suriye’de isyan planı deşifre edildi: Esad'ın generalleri İsrail’den yardım istedi
Katar merkezli Al Jazeera’nın yayımlamaya başladığı 74 saatlik sızdırılmış telefon kayıtları ve yüzlerce gizli belge, devrik Esad rejiminin üst düzey askeri kadrolarının Lazkiye–Tartus sahil hattında isyan ve darbe hazırlığı yaptığını, bu süreçte İsrail bağlantılı temaslar kurulduğunu ortaya koydu.
Katar merkezli Al Jazeera, devrik Beşşar Esad rejiminin üst düzey askeri kadrolarına ait 74 saatlik telefon kayıtları ve 600'den fazla gizli belgeyi yayımlamaya başladı. Sızıntılar, eski rejim unsurlarının özellikle Lazkiye–Tartus sahil hattında yeniden örgütlenerek isyan ve darbe hazırlığı yaptığını gözler önüne serdi.
Yayınlanan kayıtlarda, devrik Esad döneminin en kritik isimlerinden biri olan Özel Kuvvetler Komutanı Süheyl el-Hassan'ın, İsrail bağlantılı kişilerle doğrudan temas kurduğu görülüyor.
SAHİL HATTINDA YENİDEN YAPILANMA PLANI
Al Jazeera'nın soruşturmasına göre, devrik rejimin üst düzey subayları Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'nin Nusayri nüfusun yoğun olduğu sahil bölgesini yeni bir kalkışma merkezi haline getirmeyi hedefledi. Telefon kayıtları ve yazışmalar, silah temini, finansman sağlama ve eski askerlerin yeniden toparlanması üzerine yoğunlaştıklarını gösteriyor. Bu çabaların, yeni Şam yönetimini zayıflatmaya yönelik uzun vadeli bir istikrarsızlaştırma planının parçası olduğu vurgulanıyor.
SÜHEYL EL-HASSAN–İSRAİL TEMASI KAYITLARDA
Sızdırılan en dikkat çekici kayıtlardan birinde, Esad rejiminin "Kaplan Kuvvetleri" olarak bilinen seçkin birliğini yöneten Süheyl el-Hassan'ın, İsrailli bir istihbarat subayıyla doğrudan konuştuğu duyuluyor. Kayda göre el-Hassan, muhatabına "emrinizdeyim Efendim" ifadelerini kullanıyor.
Başka bir kayıtta ise el-Hassan'a hitap eden bir kişi, "İsrail Devleti, tüm imkanlarıyla sizin yanınızda olacak" diyerek destek vaadinde bulunuyor. El-Hassan'ın bu görüşmede, kendisine bağlı daha üst bir koordinasyon makamından ve elinde bulunan "tehlikeli istihbarat bilgilerinden" söz ettiği aktarılıyor.
GAZZE SALDIRILARINI ÖVDÜLER
Ses kayıtlarının devamında Süheyl el-Hassan'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını olumlayan ifadeler kullandığı, Hamas'ı ise küçümseyici bir dille hedef aldığı görülüyor. Bu bölüm, Esad rejimi unsurlarının Filistin meselesindeki gerçek tutumuna dair çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu.
El-Hassan'ın bir başka konuşmasında, koordinasyondan sorumlu kişinin adını vererek "Benden daha üst bir kademe var, koordinasyonu sağlayan kişi Sayın Rami" dediği, ardından şu ifadeleri kullandığı duyuluyor: "Hepiniz için bu çılgınlığın, bu kötülüğün ve Aksa Tufanı denen bu karanlığın sona ermesi için dua ediyoruz."
ESKİ REJİMİN KİLİT AKTÖRLERİ İFŞA OLDU
Al Jazeera'nın "el-Muhteri" (Dedektif) programının yapımcısı Cemal el-Maliki'nin ulaştığı belgelere göre, sahil hattındaki planlamada şu isimler öne çıkıyor: Esad'ın eski Özel Kuvvetler Komutanı Süheyl el-Hassan, Dördüncü Tümen'in eski komutanı Gıyas Dalla, Esad'ın kuzeni, iş insanı Rami Mahluf, Eski Askeri Muhaberat Şefi Kemal Hassan Belgeler, bu isimlerin fon toplama, silah tedariki ve yurtdışı bağlantıları üzerinden yeni bir kalkışma ağı kurmaya çalıştığını gösteriyor.
SIZINTILAR NASIL ELDE EDİLDİ?
Al Jazeera, kayıtların kendilerini Mossad subayı olarak tanıtan bir kişi tarafından elde edildiğini ve bu kişinin, eski rejim subaylarının telefonlarını hackleyerek görüşmelere eriştiğini aktardı. Soruşturma, Esad rejiminin çöküşünden sonra dahi İsrail bağlantılarının sürdüğüne dair güçlü iddialar içeriyor.
SURİYE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA
Suriye İçişleri Bakanlığı, yayınlanan belge ve ses kayıtlarının ardından yaptığı açıklamada, devrik rejim unsurlarının yurtdışı bağlantılarının araştırıldığını, sahil bölgesindeki girişimlerin yakından takip edildiğini duyurdu. Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde benzer istikrarsızlaştırma senaryolarının farkında olunduğu vurgulandı.
ARKA PLAN: İSYAN VE AĞIR BİLANÇO
Yeni Suriye yönetimine karşı sahil bölgesinde 6–10 Mart 2025 tarihlerinde başlayan İsrail destekli isyan, dört gün sürmüş ve resmi rakamlara göre çoğu sivil 1426 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı bölgede Aralık ayında yaşanan üç günlük silahlı olaylarda da 3 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.
SORUŞTURMANIN DEVAMI GELİYOR
Al Jazeera, sızıntıların bir bölümünün Çarşamba günü Jamal el-Maliki'nin sunacağı programda yayımlanacağını, soruşturmanın tamamının ise önümüzdeki ayın ortasında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.