Suriye’de isyan planı deşifre edildi: Esad'ın generalleri İsrail’den yardım istedi

Yayınlanan kayıtlarda, devrik Esad döneminin en kritik isimlerinden biri olan Özel Kuvvetler Komutanı Süheyl el-Hassan'ın, İsrail bağlantılı kişilerle doğrudan temas kurduğu görülüyor.

Katar merkezli Al Jazeera, devrik Beşşar Esad rejiminin üst düzey askeri kadrolarına ait 74 saatlik telefon kayıtları ve 600'den fazla gizli belgeyi yayımlamaya başladı. Sızıntılar, eski rejim unsurlarının özellikle Lazkiye –Tartus sahil hattında yeniden örgütlenerek isyan ve darbe hazırlığı yaptığını gözler önüne serdi.

SAHİL HATTINDA YENİDEN YAPILANMA PLANI

Al Jazeera'nın soruşturmasına göre, devrik rejimin üst düzey subayları Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'nin Nusayri nüfusun yoğun olduğu sahil bölgesini yeni bir kalkışma merkezi haline getirmeyi hedefledi. Telefon kayıtları ve yazışmalar, silah temini, finansman sağlama ve eski askerlerin yeniden toparlanması üzerine yoğunlaştıklarını gösteriyor. Bu çabaların, yeni Şam yönetimini zayıflatmaya yönelik uzun vadeli bir istikrarsızlaştırma planının parçası olduğu vurgulanıyor.

SÜHEYL EL-HASSAN–İSRAİL TEMASI KAYITLARDA

Sızdırılan en dikkat çekici kayıtlardan birinde, Esad rejiminin "Kaplan Kuvvetleri" olarak bilinen seçkin birliğini yöneten Süheyl el-Hassan'ın, İsrailli bir istihbarat subayıyla doğrudan konuştuğu duyuluyor. Kayda göre el-Hassan, muhatabına "emrinizdeyim Efendim" ifadelerini kullanıyor.

Başka bir kayıtta ise el-Hassan'a hitap eden bir kişi, "İsrail Devleti, tüm imkanlarıyla sizin yanınızda olacak" diyerek destek vaadinde bulunuyor. El-Hassan'ın bu görüşmede, kendisine bağlı daha üst bir koordinasyon makamından ve elinde bulunan "tehlikeli istihbarat bilgilerinden" söz ettiği aktarılıyor.