Rafa Silva'dan Beşiktaş'a yeni teklif
Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili kriz devam ediyor. Türkiye'de kalmak istemeyen Portekizli futbolcu, Beşiktaş'ın kapısını yeni bir teklifle çaldı.
Takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva, bu isteğine rağmen henüz Beşiktaş'ın istediği düzeyde bir teklif getirmedi.
32 yaşındaki futbolcu, alacaklarını bırakarak ve 3-4 milyon euro düzeyinde bir ödeme yaparak Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmek istiyor.
Beşiktaş ise 3-4 milyon euro düzeyindeki bir ödemeyi kabul etmiyor. Rafa Silva, daha iyi bir teklif getirmesi durumunda veda gerçekleşecek. Aksi durumda Beşiktaş, ayrılığa izin vermeyecek.
Rafa Silva'nın, Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.