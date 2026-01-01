Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TAKVİM'e konuştu! İsrail ve SDG'ye net mesaj: Entegrasyon olacak, illegal gruplara müsaade etmeyiz





Bilindiği üzere Suriye'de SDG ayak bağı olmayı sürdürüyor.



İsrail'in kışkırtmasıyla entegrasyondan kaçan SDG yönetimi, "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik için ayak diriyor.









AKAR'DAN 'SDG' AÇIKLAMASI: BU ENTEGRASYON OLACAK, İLLEGAL SİLAHLI GRUPLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ



Sahayı bilen ve en yakından takip eden bir isim olarak Hulusi Akar, "Bu entegrasyon gerçekleşecek. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak fikrimizi, politikamızı, değerlerimizi, isteklerimizi açık bir şekilde ortaya koyduk. Biz Suriye'nin birliğinden, bütünlüğünden, egemenliğinden ve bağımsızlığından yanayız. Hiçbir şekilde sınırlarımızın hemen ötesinde illegal silahlı grupların varlığına hiçbir şekilde müsaade etmedik, etmeyeceğiz" mesajı verdi.