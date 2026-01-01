Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TAKVİM'e konuştu! İsrail ve SDG'ye net mesaj: Entegrasyon olacak, illegal gruplara müsaade etmeyiz
Eski Milli Savunma Bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gazze'deki son duruma, tesis edilmeye çalışılan barış gücüne ve Suriye'de SDG sorununa ilişkin önemli mesajlar verdi. "Toprak bütünlüğü olan Filistin kurulacak" diyen Akar, 1967 sınırlarına vurgu yaptı. Suriye'de SDG soruna ilişkin ise "Bu entegrasyon olacak. Biz Suriye’nin birliğinden, bütünlüğünden, egemenliğinden ve bağımsızlığından yanayız. Sınırlarımızın ötesinde illegal silahlı grupların varlığına hiçbir şekilde müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.
Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" mitingi için düzenlenen eyleme yaklaşık 520 bin kişi katıldı.
Takvim.com.tr, insanlık ittifakının Gazze için gösterdiği onurlu duruşu sahada takip etti. Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Takvim.com.tr'ye konuştu
AKAR TAKVİM'E KONUŞTU
Alanda bulunan eski Milli Savunma Bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e konuştu.
Gazze'deki son duruma, tesis edilmeye çalışılan barış gücüne ve Suriye'de SDG sorununa ilişkin önemli mesajlar verdi.
Akar, "İnsanlıktan, insanlığın ölümünden bahsediyoruz. Bunun şakası yok. 100 bine yakın soykırıma uğramış insan kitlesinden bahsediyoruz. Bunların dini, ırkı, milliyeti ne olursa olsun, çoluk çocuk kadın kız, bu insanların öneminden bahsediyoruz. Birazcık vicdanı olan, aklı olan herkes ayakta. Körlerin görmesi için, sağırların duyması için, vicdanı taşlaşmış olanların vicdanlarının ayağa kalkması için dün de bugün de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'de ve uluslararası ortamda her fırsatta bağırmaya, haykırmaya ve bunu hatırlatmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ OLAN FİLİSTİN KURULACAK"
Önceliğin 1967 sınırlarına haiz iki devletli çözüm olduğunun altını çizen Hulusi Akar, "İnsanlık ölüyor, insani değerler gitti. Kendi insanlığımızı öldürmemek için bize düşen ne varsa maddi manevi bunu yapmak zorundayız. Bütün bu yaptıklarımızı, ümitle, duayla, sabırla yapacağız ve inşallah bunun sonunda 67 sınırlarında egemen, bağımsız toprak bütünlüğü olan bir Filistin kurulacak" dedi.
MEHMETÇİK'E GAZZE GÖREVİ... "HAZIRIZ"
AK Parti Kayseri Milletvekili Akar, Mehmetçik'in Gazze'de tesis edilecek barış gücünde görevlendirilmesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
Bize düşen görev neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. Ülkemizde, yurt dışında mazlum insanların haklarını korumak için, atalarımızdan, tarihimizden aldığımız ilhamla, değerlerimizle şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya hazırız.
Bilindiği üzere Suriye'de SDG ayak bağı olmayı sürdürüyor.
İsrail'in kışkırtmasıyla entegrasyondan kaçan SDG yönetimi, "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik için ayak diriyor.
AKAR'DAN 'SDG' AÇIKLAMASI: BU ENTEGRASYON OLACAK, İLLEGAL SİLAHLI GRUPLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
Sahayı bilen ve en yakından takip eden bir isim olarak Hulusi Akar, "Bu entegrasyon gerçekleşecek. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak fikrimizi, politikamızı, değerlerimizi, isteklerimizi açık bir şekilde ortaya koyduk. Biz Suriye'nin birliğinden, bütünlüğünden, egemenliğinden ve bağımsızlığından yanayız. Hiçbir şekilde sınırlarımızın hemen ötesinde illegal silahlı grupların varlığına hiçbir şekilde müsaade etmedik, etmeyeceğiz" mesajı verdi.