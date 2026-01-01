CANLI | Artvin ve Van'da çığ! Zamanla yarış sürerken acı haber
Son dakika haberi! Yurdu etkisi altına alan kar yağışının ardından dün Artvin'de bugün Van'da çığ haberleri peş peşe geldi. Artvin'de 2 çobanı arama çalışmaları devam ediyor. Van'da çığın altından kurtarılan 61 yaşındaki Gülnaz Bitik hayatını kaybetti.
Yurdu etkisi altına alan kar yağışının ardından dün Artvin'de bugün Van'da çığ haberleri peş peşe geldi. Kayıpların olduğu belirtilirken ekipler arama çalışmalarına başladı.
CANLI ANLATIM
ARTVİN'DE ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ altında kalan çobanları arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgede yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.
Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen çığ felaketinde, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kaldı. Çobanlardan 3’ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, çığ altında kalan 3 çoban için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Suat Temel’in cansız bedenine dün akşam saatlerinde ulaşıldı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatılan çalışmalarda AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İl Jandarma Komutanlığı birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) oluşan yaklaşık 100 personel, çığ altında kalan çobanlar Bülent Gezer ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla’ya ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Zorlu arazi şartlarına rağmen sürdürülen arama kurtarma çalışmaları drone ile havadan görüntülenirken, görüntülerde ekiplerin karla kaplı geniş alanda titizlikle arama yaptığı görüldü.
61 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Van’ın Çatak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen çığ faciasında, çığın altında kalan 61 yaşındaki Gülnaz Bitik hayatını kaybetti.
Çatak ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan Gülnaz Bitik, sabah saatlerinde düşen çığın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yaralı olarak kurtarılan Bitik, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bitik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
VAN'DA ÇIĞ ALTINDA KALAN KADIN KURTARILDI
Van'ın Çatak ilçesinde düşen çığın altında kalan kadının kurtarılması için çalışma başlatıldı.
1 KİŞİ KURTARILDI
İlçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan kadın, evinin bahçesindeyken düşen çığ altında kalmıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın son dakika bilgisine göre çığ altından kurtarıldı.
Öte yandan ilçe merkezindeki Menderes Mahallesi Sultan Sokak'taki bir evin üzerine de sabah saatlerinde çığ düştü.
22 EV TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Mahallede çığ riskinin tespit edilmesi üzerine 22 evin geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi.
Polis ekipleri, tahliye edilen mahallenin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Vatandaşlar, ilçedeki pansiyonlara yerleştirildi.
METEOROLOJİDEN ÇIĞ UYARISI
105 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğu Çatak ilçesinde Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı da yapıldı. Açıklamada, "Van'ın güney (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) ilçelerinde aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
ARTVİN'DE 2 ÇOBAN ARANIYOR
Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan 2 çobanı arama çalışmalarına başlandı.
Vali Turan Ergün, çığ düşen Zekeriyaköy köyüne gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.
Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece koşulları ve yoğun fırtına nedeniyle ara verilen çalışmalara yeniden başlandığını söyledi.
AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı'nın da olay yerine geldiğini belirten Ergün, Erzurum'dan da AFAD'ın uzman ekiplerinin sahada olduğunu ifade etti.
Vali Ergün, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalarda yer aldığını vurgulayarak, "Yaklaşık 100 kişilik ekip değişimli olarak alanda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor." dedi.
Hava şartlarının öğleden sonra daha da ağırlaşacağının tahmin edildiğinin altını çizen Ergün, "Ümidiz en kısa zamanda çığ altındaki arkadaşlarımıza ulaşmak. Alanda çalışan arkadaşlarımıza yetki verdik, çığ riski hissettikleri noktada çalışmalarını bırakacaklar. Önceliğimiz çalışanların can güvenliği, risk hissettikleri anda çalışmaları bırakacaklar." diye konuştu.
AFAD Artvin İl Müdürlüğü koordinesindeki arama kurtarma çalışmalarına Rize ve Erzurum'dan gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ile Hopa Arama Kurtarma ekipleri katılıyor.
İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle olay yerine ulaşımı sağlayan yolda çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum'un Olur ilçesinden 1200 civarında küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü Ardanuç ilçe merkezine getirmek üzere yola çıkan 6 kişilik çoban grubunun üzerine dün Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkisinde çığ düştü.
Çığ altında kalan 3 çoban kendi imkanlarıyla kurtuldu, bir çobanın cansız bedenine ise ekipler tarafından ulaşıldı.