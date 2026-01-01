İstanbul’da kar fırtınası: Yollar beyaza büründü!
İstanbul’da yeni yılla birlikte etkisini artıran kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, yollar kısa sürede beyaza büründü ve trafikte aksamalar yaşandı. Avrupa ve Anadolu yakasında yüksek kesimler başta olmak üzere birçok noktada kar etkili olurken buzlanma ve dona karşı peş peşe uyarılar geldi.
İstanbul'da yeni yılla birlikte etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, öğleden sonra kar fırtınasına dönüştü.
Megakentte yollar beyaza büründü.
CANLI ANLATIM
D-100 İSTANBUL İSTİKAMETİ KAPANDI
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, İstanbul yönünde kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak kayarak makaslayan tır nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Araçlar trafik ekipleri tarafından Elmalık mevkinden Anadolu Otoyolu'na yönlendiriliyor. Kara yolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle birçok bölgede yollar beyaza bürünürken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda araçlar yollarda yavaşladı.
Avrupa Yakası’nda Arnavutköy, Sarıyer ve Eyüpsultan’da kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Anadolu Yakası’nda ise Beykoz başta olmak üzere Üsküdar ve Ümraniye’de yüksek kesimler karla kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu Kuzey Marmara Otoyolu’nda kar küreme ve tuzlama ekipleri, yolların ulaşıma açık kalması için aralıksız çalışma yürüttü.
İSTANBUL İÇİN UYARI ÜSTÜNE UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak; Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde aralıklı yağış beklenirken, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt’te yağışların kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması öngörülürken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli alanlarda ise çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
İstanbul’da hava sıcaklığının 3 derece civarında seyretmesi, kentin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.
AKOM: DON VE BUZLANMAYA DİKKAT
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğleden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yarın sabaha kadar buzlanma ve donun görüleceğini bildirdi.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kar yağışının öğleden itibaren Avrupa Yakası'nda İstanbul Boğazı'nın çevresi ile Anadolu Yakası'nın genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı, hava sıcaklığının -1 ile 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kar yağışının saat 18.00'den itibaren etkisini kaybedeceği ancak buzlanma ve don hadiselerinin yarın sabah saatlerine kadar etkili olabileceği öngörülüyor.
İstanbul'da yarın en düşük 1, en yüksek 8 derecede sıcaklık ile parçalı bulutlu havanın olacağı tahmin ediliyor.
Yağış beklenmeyen ve hava sıcaklığının 7-16 derece arasında seyredeceği aktarılan hafta sonu, lodos fırtınası yaşanması, pazartesi parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.
Kentte salı günü yağmur, çarşamba günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.