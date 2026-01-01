İstanbul’da kar fırtınası: Yollar beyaza büründü!

İSTANBUL İÇİN UYARI ÜSTÜNE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak; Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde aralıklı yağış beklenirken, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt’te yağışların kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması öngörülürken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli alanlarda ise çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

İstanbul’da hava sıcaklığının 3 derece civarında seyretmesi, kentin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

AKOM: DON VE BUZLANMAYA DİKKAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğleden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yarın sabaha kadar buzlanma ve donun görüleceğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kar yağışının öğleden itibaren Avrupa Yakası'nda İstanbul Boğazı'nın çevresi ile Anadolu Yakası'nın genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı, hava sıcaklığının -1 ile 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının saat 18.00'den itibaren etkisini kaybedeceği ancak buzlanma ve don hadiselerinin yarın sabah saatlerine kadar etkili olabileceği öngörülüyor.

İstanbul'da yarın en düşük 1, en yüksek 8 derecede sıcaklık ile parçalı bulutlu havanın olacağı tahmin ediliyor.

Yağış beklenmeyen ve hava sıcaklığının 7-16 derece arasında seyredeceği aktarılan hafta sonu, lodos fırtınası yaşanması, pazartesi parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Kentte salı günü yağmur, çarşamba günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.