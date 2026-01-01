İsviçre Crans-Montana'da şiddetli patlama: Çok sayıda ölü var!

İsviçre'de bir kayak merkezinde patlama meydana geldiği bildirildi.

İsviçre'nin Crans-Montana bölgesindeki bir kayak merkezinde patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yapılan ilk açıklamada, hayatını kaybedenler olduğu belirtildi.

'HAVAİ FİŞEK KAYNAKLI OLABİLİR'

İsviçre basınında yer alan haberlere göre yerel saatle gece 01.30 sıralarında gece kulübünde önce şiddetli bir patlama yaşandığını ardından yangın çıktığı aktarıldı.Yangının, konser sırasında kullanılan havaifişek ya da piroteknik malzemelerden çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

