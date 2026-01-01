Bilal Erdoğan'dan Galata'da "Gazze" mesajı | CANLI YAYIN

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" mitingi için sabah namazında camilerde bir araya gelindi. Ardından kortejlerle Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüş başladı.

BİLAL ERDOĞAN'DAN "GAZZE" MESAJI

Program kapsamında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Bilal Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Gazze'de yaşanan bilinçli ve sistematik bir şekilde soykırımdır.

Netanyahu eşkıyasını rabbin perişan eylesin.

Batı'nın düştüğü nokta zillettir.

Detaylar gelecek...