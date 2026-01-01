PODCAST CANLI YAYIN

Valilikten liste geldi! 2 Ocak 2026 kar tatili olan iller son dakika: Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara...

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı eğitimle ilgili yeni kararların alınmasına neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler gözlerini valiliklerden gelecek açıklamalara çevirirken, "2 Ocak Cuma günü okullar tatil edilecek mi?" ve "Yarın hangi illerde eğitime ara verilecek?" soruları gündemin ilk sıralarında yer aldı. Bu süreçte bazı illerde yetkili makamlar tarafından resmi tatil duyuruları paylaşılmaya başlandı.

Yurt genelinde etkisini giderek artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar günlük yaşamla birlikte eğitim düzenini de sekteye uğrattı. Ulaşımda yaşanabilecek riskler ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler valiliklerin alacağı kararlara çevrilirken öğrenciler ile veliler "2 Ocak Cuma günü ders yapılacak mı?" ve "Hangi illerde okullar tatil ilan edildi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son gelişmeler...

KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME ARA

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmesine göre il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı sürmesinin beklendiği, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli buzlanma ve don riskinin bulunduğu bildirildi.

Hava koşulları sebebiyle muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş-anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

ELAZIĞ'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Elazığ'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak'ta da maalesef okullarınızda olmayacaksanız. Dileğim, pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz." ifadelerine yer verdi.

Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.

2 Ocak İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi?

2 Ocak tarihi için İstanbul ve Ankara'da eğitime ara verildiğine dair şu ana kadar valilikler tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır.

ŞIRNAK DA LİSTEYE EKLENDİ

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 2 gün ara verilmişti.

Kaynak: Takvim arşiv foto, AA

