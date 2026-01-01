Valilikten liste geldi! 2 Ocak 2026 kar tatili olan iller son dakika: Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara...
Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı eğitimle ilgili yeni kararların alınmasına neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler gözlerini valiliklerden gelecek açıklamalara çevirirken, "2 Ocak Cuma günü okullar tatil edilecek mi?" ve "Yarın hangi illerde eğitime ara verilecek?" soruları gündemin ilk sıralarında yer aldı. Bu süreçte bazı illerde yetkili makamlar tarafından resmi tatil duyuruları paylaşılmaya başlandı.
