Ticaret Bakanı Bolat'tan CHP'nin "İsrail ile ticaret" yalanına sert tepki: İlk yasaklayan biz olduk!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat , Takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümeti sözünde durur. İsrail ile ticareti, ihracat, ithalat ve transit ticaret olarak yasaklayan ilk ülke biz olduk. 2 Mayıs 2024 tarihinde bu kararı aldık." dedi.

Ticaret Bakanı Bolat Takvim.com.tr'ye konuştu (Ekran görüntüsü)



FİLİSTİN KUDÜS MESCİD-İ AKSA KUTSAL DAVAMIZ



Yüz binlerce kişinin Filistin için Galata'da olduğunu belirten Bakan Bolat, "Çok güçlü bir katılım var, ilgi var. İnsanlar akın akın geliyorlar. Allah razı olsun bütün vatandaşlarımızdan. Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa davası bizim için kutsaldır. İsrail'in vahşi katliamlarını lanetlemek ve Filistinli kardeşlerimize her alanda desteklerimizi ifade etmek için Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümeti, milleti ve halkı olarak bugün Galata Köprüsü'ndeyiz. Şehit olan kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Ülkemiz şehit olan bütün asker, polis kardeşlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Filistin'i desteklemeye devam edeceğiz tüm gücümüzle." dedi.