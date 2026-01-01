Ticaret Bakanı Bolat'tan CHP'nin "İsrail ile ticaret" yalanına sert tepki: İlk yasaklayan biz olduk!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP'nin başını çektiği muhalefetin "İsrail ile ticaret" iftiralarına Galata Köprüsü'nde düzenlenen Gazze yürüyüşünde tepki gösterdi. Takvim.com.tr'ye konuşan Bolat, "Gümrüklerimizden hiçbir işlem yapılmadı ama bir kısım muhalefet çevreleri, troller, sosyal medya fareleri bu konuda "ticaret yapılıyor" diye iftiralar attılar. Biz devlet olarak buna Türkiye limanlarından, gümrüklerinden müsaade etmedik." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümeti sözünde durur. İsrail ile ticareti, ihracat, ithalat ve transit ticaret olarak yasaklayan ilk ülke biz olduk. 2 Mayıs 2024 tarihinde bu kararı aldık." dedi.Ticaret Bakanı Bolat'tan Takvim.com.tr'ye özel açıklamalar
İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" mitingi için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı, kortejlerle Galata Köprüsü'ne doğru yürüdü.
FİLİSTİN KUDÜS MESCİD-İ AKSA KUTSAL DAVAMIZ
Yüz binlerce kişinin Filistin için Galata'da olduğunu belirten Bakan Bolat, "Çok güçlü bir katılım var, ilgi var. İnsanlar akın akın geliyorlar. Allah razı olsun bütün vatandaşlarımızdan. Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa davası bizim için kutsaldır. İsrail'in vahşi katliamlarını lanetlemek ve Filistinli kardeşlerimize her alanda desteklerimizi ifade etmek için Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümeti, milleti ve halkı olarak bugün Galata Köprüsü'ndeyiz. Şehit olan kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Ülkemiz şehit olan bütün asker, polis kardeşlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Filistin'i desteklemeye devam edeceğiz tüm gücümüzle." dedi.
CHP VE SOSYAL MEDYA FARELERİNİN İSRAİL'E TİCARET YALANINA TEPKİ: İLK YASAKLAYAN BİZ OLDUK
CHP'nin ortaya attığı İsrail'le ticaret yalanı iftirasına sert tepki gösteren Bolat, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümeti sözünde durur. İsrail ile ticareti, ihracat, ithalat ve transit ticaret olarak yasaklayan ilk ülke biz olduk. 2 Mayıs 2024 tarihinde bu kararı aldık. Ondan bir ay önce de 1019 üründe 54 fasılda ihracatı sınırlamıştık, 4 hafta sonra tamamen kestik. Gümrüklerimizden hiçbir işlem yapılmadı ama bir kısım muhalefet çevreleri, troller, sosyal medya fareleri bu konuda "ticaret yapılıyor" diye iftiralar attılar. Biz devlet olarak buna Türkiye limanlarından, gümrüklerinden müsaade etmedik. Şimdi bu lafları son aylarda biraz kesildi." ifadelerini kullandı.
İFTİRA ATANLARI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM
İftira atanları Allah'a hava ettiklerini belirten Bolat, "Bu iftiraları atanları Allah'a havale ediyorum. Her şey açık şeffaf, biz bu kararı alırken bir duruş sergiledik, 10 milyar dolardan fazla bir ihracattan feragat ettik ama Allah başka taraflardan bereket verdi. Başka taraflarda ihracatımız arttı. Biz parasına puluna bakmıyoruz, İsrail'i ekonomik açıdan ateşkese, barışa zorlamak, Gazzeli kardeşlerimize nefes aldırmak için bu kararı almıştık. Bu konuda iftiraları atanları kendi utançlarıyla baş başa bırakıyorum." şeklinde konuştu.