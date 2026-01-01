PODCAST CANLI YAYIN

En düşük emekli maaşı 18 bin 977 TL'ye mi yükselecek? Milyonların gözü 5 Ocak’ta: İşte yeni senaryolar...

Asgari ücretin 28 bin 75 liraya yükselmesinin ardından gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. 5 Ocak'ta açıklanacak kritik enflasyon verisi öncesi masadaki rakamlar netleşti: En düşük emekli aylığının 18 bin 977 liraya, en düşük memur emekli maaşının ise 26 bin 942 liraya yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücretin %27 zamlanarak 28.075 TL'ye yükselmesinin ardından, gözler şimdi emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarına çevrildi.

5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisi, milyonlarca vatandaşın kaderini belirleyecek son halka olacak.

Enflasyon Verilerinde Kritik Eşik: 5 Aylık Fark %11,21
Mali Müşavir Serkan Kumdakçı'nın atv Haber'e paylaştığı bilgilere göre; Kasım ayı enflasyonunun %0,87 olarak açıklanmasıyla birlikte, SGK ve Bağ-Kur emeklileri açısında 5 aylık enflasyon farkı %11,21 olarak gerçekleşti.

Geriye son bir veri kaldı. Aralık enflasyonuyla birlikte emeklilere yapılacak zam artışı netleşecek. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde enflasyon %1,08 olarak öngörüldü.

Eğer o öngörü tutarsa altı aylık enflasyonun %12,42 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da SSK ve Bağkur emeklilerinin aynı oranda zam alacağı anlamına geliyor.

%12,42 ihtimalinde maaşlar ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon %12,42 gerçekleşirse 20 bin lira maaş alan bir SSK ya da Bağkur emeklisinin maaşı 22.484 liraya, 30 bin lira olan maaş 33.726 liraya, 40 bin lira olan maaş da 44.968 liraya yükselecek.

Mali Müşavir Serkan Kumdakçı, "Bu enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı 16.881 liradan 18.977 liraya çıkacağını söyleyebiliriz." dedi.

Mevcut Maaş Tahmini Yeni Maaş (%12,42 Zamlı)
20.000 TL 22.484 TL
30.000 TL 33.726 TL
40.000 TL 44.968 TL
En Düşük Emekli Aylığı (16.881 TL) 18.977 TL
Öte yandan memur emeklisi de enflasyon farkına toplu sözleşme zammı eklenince %18,84 zam alacak.

Böylece 22.671 lira olan en düşük memur emekli maaşı 26.942 liraya çıkacak.

Bu senaryoya göre memur emeklisiyle SSK, Bağkur emeklisi arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşması muhtemel.

Son olarak, Mali Müşavir Kumdakçı "Hem SGK ve Bağkur emeklileri hem de memur emeklileri açısından bu oransal farklılığın kamuoyunda bir eşitlenme beklentisi yarattığını da söyleyebiliriz." dedi.

Fotoğraflar: AA ve atv