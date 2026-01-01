En düşük emekli maaşı 18 bin 977 TL'ye mi yükselecek? Milyonların gözü 5 Ocak’ta: İşte yeni senaryolar...

%12,42 ihtimalinde maaşlar ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon %12,42 gerçekleşirse 20 bin lira maaş alan bir SSK ya da Bağkur emeklisinin maaşı 22.484 liraya, 30 bin lira olan maaş 33.726 liraya, 40 bin lira olan maaş da 44.968 liraya yükselecek.