En düşük emekli maaşı 18 bin 977 TL'ye mi yükselecek? Milyonların gözü 5 Ocak’ta: İşte yeni senaryolar...
Asgari ücretin 28 bin 75 liraya yükselmesinin ardından gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. 5 Ocak'ta açıklanacak kritik enflasyon verisi öncesi masadaki rakamlar netleşti: En düşük emekli aylığının 18 bin 977 liraya, en düşük memur emekli maaşının ise 26 bin 942 liraya yükselmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mali Müşavir Serkan Kumdakçı, "Bu enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı 16.881 liradan 18.977 liraya çıkacağını söyleyebiliriz." dedi.
|Mevcut Maaş
|Tahmini Yeni Maaş (%12,42 Zamlı)
|20.000 TL
|22.484 TL
|30.000 TL
|33.726 TL
|40.000 TL
|44.968 TL
|En Düşük Emekli Aylığı (16.881 TL)
|18.977 TL