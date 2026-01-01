Spor camiası Filistin için tek yürek! "Tüm dünya duyacak"





"TÜM DÜNYA DUYACAK" Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp Takvim.com.tr'ye konuştu. Filistin'in her zaman yanında olduklarını dile getiren Akgül, "Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu gösterme adına bugünü çok değerli görüyoruz. Hem 1 Ocak Mekke'nin fethi olması sebebiyle, yeni yılın ilk günü olması sebebiyle yapılan program çok kıymetli. Bu anlamda hem TÜGVA'ya hem de Milli İrade Platformu'na bizleri buraya davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Biz de bu etkinliğe destek vermek istedik. Gazze'ye yapılan bu zulüm karşısında sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. İnşallah buradan sesimizi tüm dünya duyacaktır." dedi. Taha Akgül de çok önemli bir eylemde bir arada olduklarını belirterek, "Tüm Türkiye, Filistin için bir araya geliyor. Spor camiası da burada. Biz de Türkiye Güreş Federasyonu olarak bu etkinliğe destek vermek istedik. Filistin halkını unutmamak gerekiyor. Sadece dünyanın sınavı değil bu, aynı zamanda ahiretin de sınavı. Müslümanlar olarak bizim bir borcumuz var. O görüntüleri izlediğimizde içimiz parçalanıyor. Şu anda orada sel felaketi de var. Elimizden hiçbir şey gelmiyorsa da en azından protesto etmemiz lazım." şeklinde konuştu.



Gazze'de büyük bir zulmün yaşandığını belirten Kayaalp ise, "Büyük bir zulmün yaşandığı bu zamanda, oradaki çocukları, yaşlıları, kadınları o durumda görmek insanın vicdanını sızlatıyor. Onları görünce kendi çocuklarımız ve aynı durumda olmaları ihtimali aklımıza geliyor. 3 yıldır bunun üzüntüsüyle günlerimiz geçiyor. Çok zor bir durum ve imtihan içindeler. Biz de elimizden gelen ne varsa, onlara destek olmak için buradayız. İnşallah bu zorlu süreçten çıkarak güzel günlere tekrar kavuşurlar." ifadelerini kullandı. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ise sporun sadece müsabakalardan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Karate, disiplin, saygı ve adalet demektir. Haksızlığın karşısında, masumların yanında durmak insani bir sorumluluktur." dedi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, uzun süredir Filistin'de yaşananlardan dolayı vicdanının sızladığını dile getirerek, şunları söyledi: "Biz evimizde rahat bir şekilde uyurken, orada soğukta ve dışarıda kalan çocukları görmek vicdanımızı sızlatıyor. Tüm dünya da bunu gördü. Herkes elinden gelen desteği vermeye çalışıyor ama daha fazlası lazım. Onları kurtarmak gerekiyor. Kendi çocuğumuza bakarken de aklımıza onlar geliyor. En kısa zamanda güzel günler görmeleri için onlara destek olmaya geldik. Yapabileceğimiz şey şu anda bu. İnşallah en kısa zamanda refaha ulaşırlar. Sonuçta din kardeşiyiz. Sadece bunun dinle alakası da yok. Dünyada herkes elinden gelen desteyi vermeye çalışıyor."