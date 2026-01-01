Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Takvim’e konuştu: Gazze’nin hesabı mutlaka sorulacak | Terörsüz Türkiye’de yasal düzenleme ne aşamada?

Yeni yılın ilk gününde Filistin'deki katliama "dur" demek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen büyük buluşmaya 520 bin kişi katıldı. Takvim.com.tr eylemi sahadan takip ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e hem Gazze'deki insanlık dramına hem de Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Takvim.com.tr’ye ‘’Terörsüz Türkiye’’ açıklaması GAZZE'NİN HESABI MUTLAKA SORULACAK

Galata Köprüsü'ndeki tarihi buluşmanın güçlü bir mesaj verdiğini vurgulayan Bakan Tunç, 2026'nın ilk dakikalarından itibaren İstanbulluların adalet için bir araya geldiğini belirtti. Tunç, siyasi görüşü ne olursa olsun toplumun tüm kesimlerinin aynı noktada buluştuğuna dikkat çekerek, "Bugün burada sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, her kesimden insan var. Gazze'de 2,5 yıldır süren soykırım suçunun sona ermesini istiyoruz. Uluslararası hukukun işletilmesi yönünde çok güçlü bir çağrı yapılıyor" dedi.

İstanbullular Filistin için Galata Köprüsü'ne akın etti ZULÜMLE ABAD OLUNMAZ"

7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de işlenen suçların açık bir soykırım olduğunun altını çizen Tunç, "Bunun hesabı mutlaka sorulmalı. Uluslararası hukuk bir gün bu zulmün hesabını soracaktır. Zulümle abad olunmaz. Özellikle çocukların kanı yerde kalmayacak. Buna yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.