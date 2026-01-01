Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Takvim’e konuştu: Gazze’nin hesabı mutlaka sorulacak | Terörsüz Türkiye’de yasal düzenleme ne aşamada?
Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü’nde Filistin’deki katliama “dur” demek için 520 bin kişi bir araya geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze’de işlenen soykırım suçunun hesabının mutlaka sorulacağını vurguladı. Takvim’e konuşan Tunç, zulmün cezasız kalmayacağını belirterek uluslararası hukuka çağrıda bulunurken, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis’te yürütülen yasal düzenleme çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini, komisyon raporu doğrultusunda gerekli adımların atılacağını söyledi.
Yeni yılın ilk gününde Filistin'deki katliama "dur" demek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen büyük buluşmaya 520 bin kişi katıldı.
Takvim.com.tr eylemi sahadan takip ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e hem Gazze'deki insanlık dramına hem de Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Takvim.com.tr’ye ‘’Terörsüz Türkiye’’ açıklaması
GAZZE'NİN HESABI MUTLAKA SORULACAK
Galata Köprüsü'ndeki tarihi buluşmanın güçlü bir mesaj verdiğini vurgulayan Bakan Tunç, 2026'nın ilk dakikalarından itibaren İstanbulluların adalet için bir araya geldiğini belirtti. Tunç, siyasi görüşü ne olursa olsun toplumun tüm kesimlerinin aynı noktada buluştuğuna dikkat çekerek, "Bugün burada sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, her kesimden insan var. Gazze'de 2,5 yıldır süren soykırım suçunun sona ermesini istiyoruz. Uluslararası hukukun işletilmesi yönünde çok güçlü bir çağrı yapılıyor" dedi.
ZULÜMLE ABAD OLUNMAZ"
7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de işlenen suçların açık bir soykırım olduğunun altını çizen Tunç, "Bunun hesabı mutlaka sorulmalı. Uluslararası hukuk bir gün bu zulmün hesabını soracaktır. Zulümle abad olunmaz. Özellikle çocukların kanı yerde kalmayacak. Buna yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN KRİTİK AŞAMA
Terörle mücadelenin Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca güvenlik değil, refah ve adalet açısından da hayati olduğunu söyledi. Tunç, "41 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Büyük acılar yaşadık. Bu acıların sona ermesi, ekonomik kayıpların bitmesi için devletimizin tüm kurumları tam bir koordinasyon içinde çalışıyor" diye konuştu.
MECLİS RAPORU BEKLENİYOR
Yasal düzenlemelere ilişkin sürecin Meclis çatısı altında ilerlediğini belirten Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırlayacağı raporun yol haritası niteliğinde olacağını ifade etti. Siyasi partilerin kendi raporlarını sunduğunu hatırlatan Tunç, "Komisyonun hazırlayacağı rapor çerçevesinde, terörün tasfiyesi için gerekli yasal düzenlemeler ele alınacak. Adalet Bakanlığı olarak milletvekillerimize her türlü teknik desteği vermeye hazırız" dedi.
Galata'dan yükselen güçlü mesajla birlikte hem Gazze için adalet çağrısı hem de Terörsüz Türkiye hedefi, yeni yılın ilk gününde kamuoyunun ana gündemlerinden biri oldu.