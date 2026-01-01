Sudan lideri Burhan’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür

Ekran görüntüsü

Burhan, paylaşımında, "Büyük Türkiye devletine gerçekleştirdiğim ziyaretten büyük bir memnuniyet duydum." ifadelerini kullanarak, "Sudan hükümeti ve halkı adına, Sudan halkına ve hükümetine yönelik sürekli ve kararlı destekleri ile ülkemizin güvenliği, birliği ve istikrarına gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetine ve Türk halkına şükran ve takdirlerimi sunuyorum. Kendilerine daimi ilerleme ve başarılar diliyor, Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." dedi.