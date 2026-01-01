Sudan lideri Burhan’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Türkiye ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hükümeti ve Türk halkına destekleri dolayısıyla teşekkür etti.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından Türkiye ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı.
Burhan, paylaşımında, "Büyük Türkiye devletine gerçekleştirdiğim ziyaretten büyük bir memnuniyet duydum." ifadelerini kullanarak, "Sudan hükümeti ve halkı adına, Sudan halkına ve hükümetine yönelik sürekli ve kararlı destekleri ile ülkemizin güvenliği, birliği ve istikrarına gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetine ve Türk halkına şükran ve takdirlerimi sunuyorum. Kendilerine daimi ilerleme ve başarılar diliyor, Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet ederek 25 Aralık 2025'te Türkiye'yi ziyaret eden Burhan'ın, Erdoğan ile yaptığı görüşmede Türkiye-Sudan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındı.