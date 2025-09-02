Fenerbahçe’de teknik direktör krizi: 4 isim gündemde!

Fenerbahçe yönetiminde teknik direktör konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor. Bazı yöneticilerin tercihi İsmail Kartal olurken, bazıları Aykut Kocaman'ı ön planda tutuyor. Volkan Demirel'in adı da gündemde yer alıyor;

Demirel ise "Aykut Kocaman gelirse, seve seve yardımcısı olurum." ifadelerini kullanmıştı.

Futbol Direktörü Devin Özek ise Roger Schmidt'i aday gösteriyor. Başkan Ali Koç'un kafasının karışık olduğu ve milli aradan dolayı hoca konusunda aceleci davranmayacağı gelen bilgiler arasında.