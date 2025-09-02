SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi: 4 isim gündemde!

Sarı-Lacivertliler’de İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Volkan Demirel ismi öne çıkarken, Futbol Direktörü Devin Özek Roger Schmidt’i destekliyor. Başkan Koç’un ise milli aradan önce aceleci davranmayacağı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Eylül 2025
Fenerbahçe’de teknik direktör krizi: 4 isim gündemde!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe yönetiminde teknik direktör konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor. Bazı yöneticilerin tercihi İsmail Kartal olurken, bazıları Aykut Kocaman'ı ön planda tutuyor. Volkan Demirel'in adı da gündemde yer alıyor;

Demirel ise "Aykut Kocaman gelirse, seve seve yardımcısı olurum." ifadelerini kullanmıştı.

Futbol Direktörü Devin Özek ise Roger Schmidt'i aday gösteriyor. Başkan Ali Koç'un kafasının karışık olduğu ve milli aradan dolayı hoca konusunda aceleci davranmayacağı gelen bilgiler arasında.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Başkan Erdoğan’dan Çin’deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok
Gözleri Karadeniz
Hatay’da teşekkür Mamak’ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş’ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu | Vatandaş isyan ediyor
Başsavcı Akın Gürlek’in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Cimbom’dan dev kaleci operasyonu: Uğurcan Çakır 36 milyon Euro karşılığında Galatasaray’da
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Tunç’tan af açıklaması: Herhangi bir çalışma söz konusu değil
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir’in ablası konuştu...
Fenerbahçe yıldız futbolcu Marco Asensio’yu kadrosuna kattı
Son dakika... İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
Hilal Özdemir cinayeti infial oldu: Uzmanı olayın altında yatan gerçekleri TAKVİM’e açıkladı!
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
İlkay Gündoğan Galatasaray’da! İşte İstanbul’a geliş tarihi
3 ildeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! Denizli, Karabük ve Kastamonu’da Yeşil Vatan savunması | 5 gözaltı
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya: 3-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi
Beşiktaş Vaclav Cerny’i duyurdu! Çek yıldız İstanbul’a geldi
MİT’ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon! Elebaşı tutuklandı bin 250 internet sitesi kapatıldı