SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Sezona 3'te 3'le başlayan Trabzon Samsun'dan 88'de yediği golle evinde iki puan bıraktı

Karadeniz derbisinde Trabzonspor 16. dakikada Onuachu’nun şık kafasıyla ile öne geçti. 88’de Mouandilmadji’nin golüyle yıkılan Fırtına böylece sahadan 1 puanla ayrıldı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Eylül 2025
Sezona 3’te 3’le başlayan Trabzon Samsun’dan 88’de yediği golle evinde iki puan bıraktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor bu kez fire verdi... Bordo-Mavililer konuk ettiği Samsunspor'la 1-1 berabere kalarak 4 maç arka arkaya kazanma hedefine ulaşamadı.. 16'da Zubkov sağ kanatta taç çizgisine yakın bölgeden ortaladı. Uzak köşede Onuachu'nun uçarak yaptığı kafa vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. Bu golle Fırtına rakibi önünde 1-0 öne geçti. 36'da Augusto sağ çaprazdan vurdu top yan direkten geri döndü.

UĞURCAN ÇAKIR BAŞARILIYDI
Maçın 49. dakikasında Mouandilmadji'nin vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. 53'te Mouandilmadji kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan gole izin vermedi. 55'te Zubkov'un vuruşunda top yandan auta gitti. 58'de Musaba'nın şutunda top üstten dışarı gitti. 62'de Onuachu'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltı VAR'da izlendi ve iptal edildi. 88'de Mouandilmadji'nin golüyle karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

İLK KEZ GOL YEDİLER
Fırtına bu sezon ilk golünü Samsunspor karşısında yedi. İlk 3 haftada kalesinde gol görmeyen Bordo-Mavililer Samsun önünde yedikleri golle seriye son vermiş oldular.

PİNA'NIN SAKATLIĞI ÜZDÜ
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor karşısında ilk 11'de değişikliğe gitmedi. Karadeniz temsilcisinde Pina 27. dakikada sakatlandı. Bu oyuncunun yerine Arif oyuna girdi. Pina'nın durumu bugün yapılacak kontrolden sonra netlik kazanacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ŞİÖ marjında kritik temaslar! Önce Çin sonra Pakistan... Şi Cinping de Daha adil bir dünya dedi
Milli ve yerli enerjide Albayrak atılım! Gabar’dan varil varil gelecek akıyor | Yeni rezervler için gece gündüz çalışılıyor
Gözleri Karadeniz
Afganistan’da deprem! 250’den fazla kişi öldü
ŞİÖ’nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Annelere erken emeklilik müjdesi...
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: 200 bin TL’lik soruya cesur yanıt!
Kartal Akdeniz’de dev darbe! Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0 | MAÇ SONUCU
ASSAN Group sahibi ve yöneticisi tutuklandı! FETÖ’cülerle irtibat, casusluk sevk yazısında: Gürcan Okumuş’un telefonunda ne var?
Galatasaray 1 numara transferini hala sonuçlandıramadı! Şampiyonlar Ligi listelerinin verilmesine 1 gün kaldı
Karadeniz’de kazanan yok! Trabzonspor - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Çin’de! ŞİÖ’nün şeref konuğu... Zirve oturumuna hitap edecek
Oh be Mourinho yokmuş! Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-3 | MAÇ SONUCU
Barrack’ın PKK tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye’de yüksek sesle özerklik istedi... Kılıç kınından çıkar mı?
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul’da! Türkiye’nin en büyüğüne geldim
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki cinayette yeni detaylar! 15 yaşındaki sevgilisini katletmişti: Kampüse Düğüne geldim diyerek girmiş
Başkan Erdoğan’dan Çin medyasından People’s Daily’e makale! Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmalı
Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi edildi? Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’dan peş peşe açıklama
Denizli 4 gündür yanıyor! Ormanda başladı Aydın’a sıçradı!
Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...