Sezona 3’te 3’le başlayan Trabzon Samsun’dan 88’de yediği golle evinde iki puan bıraktı

Trabzonspor bu kez fire verdi... Bordo-Mavililer konuk ettiği Samsunspor'la 1-1 berabere kalarak 4 maç arka arkaya kazanma hedefine ulaşamadı.. 16'da Zubkov sağ kanatta taç çizgisine yakın bölgeden ortaladı. Uzak köşede Onuachu'nun uçarak yaptığı kafa vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. Bu golle Fırtına rakibi önünde 1-0 öne geçti. 36'da Augusto sağ çaprazdan vurdu top yan direkten geri döndü.



UĞURCAN ÇAKIR BAŞARILIYDI

Maçın 49. dakikasında Mouandilmadji'nin vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. 53'te Mouandilmadji kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan gole izin vermedi. 55'te Zubkov'un vuruşunda top yandan auta gitti. 58'de Musaba'nın şutunda top üstten dışarı gitti. 62'de Onuachu'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltı VAR'da izlendi ve iptal edildi. 88'de Mouandilmadji'nin golüyle karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

İLK KEZ GOL YEDİLER

Fırtına bu sezon ilk golünü Samsunspor karşısında yedi. İlk 3 haftada kalesinde gol görmeyen Bordo-Mavililer Samsun önünde yedikleri golle seriye son vermiş oldular.



PİNA'NIN SAKATLIĞI ÜZDÜ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor karşısında ilk 11'de değişikliğe gitmedi. Karadeniz temsilcisinde Pina 27. dakikada sakatlandı. Bu oyuncunun yerine Arif oyuna girdi. Pina'nın durumu bugün yapılacak kontrolden sonra netlik kazanacak.



