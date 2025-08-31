Okan Buruk oyundan memnun değil

PODCAST CANLI YAYIN
Okan Buruk, “İlk yarıda kötü oynadık. İkinci yarıda toparlandık. Fakat bu futbol daha zorlu maçlarda bize yetmez” diye konuştu

Giriş Tarihi :31 Ağustos 2025
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-1 kazanılan Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca ilk yarıda oynanan futbolu eleştirerek, "İlk devre gole kadar iyiydik. Fakat sonra tempomuz düştü. Basit top kayıpları yaptık ve üretemedik. İkinci yarıda toparlandık. Yediğimiz gol sonrası ufak bir bocalama oldu ama hemen geri döndük. Ancak daha zorlu maçlar için bu futbolu geliştirmemiz gerekiyor. Bu performans özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bize yetersiz olmaz. Milli arayı fiziki açıdan da iyi değerlendirerek daha iyi duruma geleceğiz" açıklamasını yaptı. Buruk transfer çalışmalarının sürdüğünü de ifade etti.

