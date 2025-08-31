SON DAKİKA
Galatasaray Rize'yi 3'ledi milli araya 4'te 4 yaparak moralli girdi...

Sarı-Kırmızılılar, 20’de Davinson ile öne geçti. 65’te kral Osimhen ile bir kez daha sevindi. 75’te Rize, Varesanovic ile farkı 1’e indirdi. 90+2’de Icardi gecenin skorunu belirledi

Giriş Tarihi :31 Ağustos 2025
Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek Süper Lig'de 4'te 4 yaptı. 15. dakikada Abdülkerim'in orta şut karışımı vuruşu yan direkten geri döndü. 2 dakika sonra bu kez Rizesporlu Taha'nın ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş üst direkten geri geldi. 20. dakikada Cimbom aradığı golü buldu. Gabriel Sara'nın kullandığı kornerde kafayı vuran isim Davinson Sanchez oldu, top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı Aslan'ın üstünlüğüyle tamamlandı. 65'te Abdülkerim ortaladı. Osimhen, boş pozisyonda kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-0. 75'te Rizespor farkı 1'e indiren golü attı. Günay'ın kısa düşen pasında Torreira topu kontrol edemedi. Seken topla buluşan Varesanovic yakın mesafeden yaptığı dokunuşla farkı 1'e indiren gol attı: 2-1. 90+2'de Rize savunmasının yaptığı hatada topu kapan Sallai, kale önünde pasını Icardi'ye verdi. Arjantinli yıldız skoru belirleyen golü attı.

DAVİNSON YILDIZLAŞTI
Galatasaray formasıyla ligde 4000. golü atan futbolcu olan Davinson Sanchez gecenin en başarı isimlerinden biri oldu.

KRALLAR YİNE SAHNE ALDI
Geçen hafta Kayserispor deplasmanında fileleri havalandıran Mauro Icardi ve Victor Osimhen dün gece de gol sevinci yaşadı. Geçen sezonunun gol kralı Osimhen takımının ikinci golünü atarken Mauro Icardi ise skoru belirleyen isim oldu.

KAFASINI ÇALIŞTIRDI
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Çaykur Rizespor maçında takımının ilk golünü attı. Yıldız oyuncu, topu kafayla ağlara yolladı.

